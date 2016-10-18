پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در کرج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور و وفادار کرج امروز از ساعت ۹ صبح با حضور در مقابل مسجد جامع رجایی شهر، پیکر دو شهید گمنام را تا جایگاه ابدی بدرقه کردند.

تشییع کنندگان در این مراسم با روضه‌خوانی و عزاداری و سینه‌زنی، یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و در عزای امام حسین (ع) سینه‌زنی کردند.

پیکر مطهر این دو شهید گمنام تا دانشگاه پیام نور کرج تشییع و در آنجا خاکسپاری می‌شود.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج، فرمانده سپاه استان البرز و جمعی از مسئولان، خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران حضور دارند.

این مراسم تشییع باشکوه هم اکنون به سمت دانشگاه پیام نور کرج در حال برگزاری است و هر لحظه بر جمعیت تشییع کنندگان افزوده می شود.