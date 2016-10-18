پیوند تاریخی کشاورزان اصفهان و بلدیه برای نجات زاینده رود احیا شد

اسفندیار امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اسناد تاریخی همچون طومارنامه شیخ بهایی، مصوبه دولت به شماره ۴۳۲۲ در تاریخ پنجم خرداد سال ۳۳ به همکاری شهرداری با کشاورزان اشاره کرده است که امروز بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای بین صنف کشاورزان با شهرداری اصفهان منعقد شد.

وی بیان داشت: در ماده ۱۸ قانون توزیع، اسم نمایندگان کشاورزی و میراب ها و شهرداری ها هم به عنوان سهام داران و اعضای اصلی مدیریت کننده زاینده رود آمده است.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان استان اصفهان هدف از انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری و صنف کشاورزان را تعامل و استفاده از ظرفیت جامعه روستای، کشاورزی و شهری در کنار هم برای احیای زاینده رود، معرفی کرد و افزود: اعضای شورای شهر اخیرا مصاحبه‌هایی برای حمایت زاینده رود کردند که نگاه و قاطعیت آنها بسیار متفاوت از گذشته شده است که انتظار دارم شورای شهر به صورت عملی وارد شود.

وی بیان داشت: اظهار نظرهایی که شهرداری و اعضای شورای شهر اخیرا در خصوص زاینده رود کردند، کارشناسی‌تر و قوی‌تر شده است.

امینی اعلام کرد: پیوند تاریخی و مبارک شهرداری و صنف کشاورزان با هدف کمک به احیای زاینده رود دو جامعه کشاورز و شهری و شهرنشین، بهره برداران و سهامداران اصلی زاینده رود هستند و تا آن زمان که مطابق اسناد تاریخی (طومار مرحوم علامه شیخ بهایی و تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۴۳۲۲ - ۱۳۳۳/۳/۵) در این خصوص با هم تعامل داشتند، هیچ گزندی به رودخانه وارد نشد.

وی گفت: در این راستا و بنابه ضرورت نیاز، در نشستی صمیمی سه ساعته بین شهرداری کلان شهر اصفهان به ریاست شهردار و هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان تفاهم نامه همکاری در این خصوص تنظیم شد.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: امیدواریم این تفاهمنامه با تعامل همه نهادها، موجب خیر و برکت برای مردم و محیط زیست حوضه باشد.