به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز درهجدهمین همایش صنایع دریایی در جزیره کیش گفت:بهره مندی توسعه محور از ظرفیت های گسترده دریا، ضرورتی اجتناب ناپذیر در حوزه تامین امنیت، شکوفایی اقتصادی و تعالی علمی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت راهبردی کریدورهای ابی و موقعیت ویژه ژئوپلتیکی کشورمان در دسترسی به آب های آزاد و قرار گرفتن در کانون انرژی جهان افزود: ارزیابی مولفه های موازنه قدرت نشان میدهد که امروز تهدیدات ترکیبی دریاپایه در بخشهای نظامی، اقتصادی و توسعه ای منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت تبدیل نمودن تهدیدات جدید به فرصتی برای منسجم نمودن ظرفیتهای بالقوه کشور در حوزه دریا افزود: برای مدیریت شرایط موجود و ایجاد تغییرات متناسب با تامین منافع کشور ،می بایست تمامی نهادها و سازمان های ذیربط با درک شرایط جدید راهکارهای مواجهه هوشمند با متغیرهای نوین را در دستور کار خودقرار دهند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به سبک بومی ایجاد شده در صنایع دریایی بخش دفاع که موجب شکل گیری قدرت منحصر بفرد دریایی برای جمهوری اسلامی ایران شده است، اظهار داشت: پیوند هدفمند میان نیروهای مسلح و مجموعه توان علمی ،صنعتی و دانشگاهی در بخشهای دولتی و خصوصی امکان بهره گیری از مسیرهای میانبر برای پشتیبانی ازراهبردهای دریایی کشور را فراهم می نماید .

دریابان شمخانی با بیان اینکه سازمان ها و نهادهای اقتصادی باید در شرایط پسا برجام استفاده بیشتری از ظرفیت های گسترده دریا داشته باشند خاطر نشان کرد؛ منابع دریا این فرصت را به اقتصاد ملی می دهد تا با وجود محدودیت منابع و کم یابی آن در زمین، تولید کالاهای سرمایه ای و مصرفی افزایش یافته و از این مسیر ایجاد اشتغال و تولید ثروت شود.

شمخانی شرایط پسا برجام را واجد فرصتهای جدیدبرای بهره گیری از قابلیتهای دریا پایه کشور عنوان کرد و اظهار داشت:صاحبان تریبونها،رسانه های گروهی و صاحب نظران کشور باید با نگاه ملی و غیر سیاسی از فضای نقدهای دوران مذاکرات به سمت پشتیبانی از دولت برای پیگیری مصرانه حقوق برجامی کشور حرکت نمایند. نماینده مقام معظم رهبری افزود:نباید مطالبات مسولین سیاسی و اقتصادی کشور از طرفهای خارجی به اعتراف نمودن به شوست تعبیر شود و با متهم سازی کارگزاران خدوم کشور زمینه پیگیری مطالبات قانونی کشور از طرفهای مذاکره کننده محدود و تامین منافع کشور تحت تاثیر رقابتهای سیاسی قرار بگیرد.

وی افزود؛ به شهادت تاریخ ،کشورایران همواره تمدن دریایی بوده و در دریا با اهداف اقتصادی حضور معنی دار داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد؛ سواحل، ثروت های بالقوه هستند که نیازمند توجه و سیاستگذاری صحیح برای مدیریت توانمندی ها و بکارگیری استعدادهاست.

شمخانی افزود؛ جای تاسف دارد که در برخی سواحل ما وضعیت معیشتی مردم دچار مشکل است و این به معنای عدم بهره گیری مناسب از فرصت ها و هدر رفتن ثروت ملی است.

وی با اشاره به اینکه پرداختن حقیقی به توسعه همه جانبه دریا محور، موجب برون رفت جامعه ما از وضعیت دشوار فعلی میگردد تاکید کرد؛ آبادانی سواحل جنوبی و توسعه آن ها به تنهایی پاسخگوی بسیاری از تهدیدات و تضمین کننده منافع وامنیت ملی خواهد بود.

نماینده مقام معظم رهبری گفت؛ منافع دریا برای همه است و از امکانات و فرصت های آن در عرصه های علمی، اقتصادی، تجاری، دفاعی بایستی استفاده شود و هر نهاد، سازمان و دستگاهی که در این زمینه پیشگام باشد و به کشور و مردم نفع بشتری برساند در اقتصاد مقاومتی پیشگام است.

دریابان شمخانی با یادآوری قدرت و دستاوردهای نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران در دفاع از مرزهای آبی کشور از ساحل تا آب های آزاد بین المللی تاکید کرد؛ حضور نظامی ایران در خلیج فارس موجب تامین و تضمین امنیت و ایجاد زمینه های گسترش تجارت و تردد ایمن نفت کش ها شده است.