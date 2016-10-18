به گزارش خبرنگار مهر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با اشاره به فعال شدن واحدهای تولیدی اظهار کرد: فعال کردن این واحدها با ٢ هدف رشد اقتصادی و اشتغال زایی درحال انجام است.

وی افزود: تا تاریخ ٢٥ مهرماه ١٢ هزار و ٢٢ واحد تولیدی، ٨٩٧٧ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

نوبخت با اشاره به حل مساله آلودگی هوا گفت: قرار بود ٩٠ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شوند و تاکنون ٢٤ هزار و ٦٧٦ تاکسی فرسوده از ناوگان خارج شدند.

وی به لایحه بودجه ٩٦ اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه را تا اوایل آبان ماه به دولت ارائه می‌کنیم. بودجه ریزی سال ٩٦ بر مبنی عملکرد تهیه می شود که روش نوینی در بودجه ریزی است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سالی درخصوص استعفای وزیر ارشاد تاکید کرد: در پاسخ به این سوال به همین مقدار بسنده میکنم که شخص وزیر گفته است چند روز صبر کنید تا ان شاءالله مساله حل شود.

نوبخت با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد ارتقا یافته است، اظهار کرد: آثار این مسئله در بخش اشتغال قابل ملاحظه است. نسبت اشتغال در بهار سال ۹۴، ۳۳.۹ درصد بوده و در بهار سال ۹۵ این نسبت به ۳۴.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: در سه ماهه بهار سال جدید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند که درواقع این تعداد جزو جمعیت فعال ما هستند که ۷۵۰ هزار نفر از آنها توانستند شغل پیدا کنند.

وی با اشاره به مراحل تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه با همه فراز و نشیب‌هایی که در مجلس نهم داشت و امروز در مجلس دهم دارد، کلیت آن در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد تصویب قرار گرفته و کمیسیون تلفیق هم به کلیت برنامه ششم رأی مثبت داده است و امروز بررسی جزئیات برنامه آغاز شده است.

نوبخت تصریح کرد: پیشرفت بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در مسیر خوبی قرار دارد.

آمریکا نمی‌تواند به بهانه مسائل منطقه‌ای تعهدات برجامی خود را نقض کند

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در خصوص بدعهدی‌های آمریکا در رفع تحریم‌ها و شروط جدید جان‌کری برای رفع تحریم‌ها به شرط عدم دخالت ایران در مسائل منطقه‌ای، گفت: در برجام طرفین تعهداتی دارند که باید انجام دهند، درباره تحریم‌ها تصریح شده است تحریم‌هایی که لغو می‌شود، به بهانه‌های دیگر نمی‌تواند احیا شود و آمریکایی‌ها هم نمی‌توانند به بهانه مسائل منطقه‌ای، تعهدات خودشان را در رفع تحریم‌ها نقض کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه دولت در ارتباط با مسئولین دوتابعیتی و دارای تابعیت‌های مضاعف چه اقدامی خواهد کرد؟ گفت: ما در این رابطه قانون داریم و بر اساس قانون عمل می‌کنیم و اگر مشاهده کنیم کسانی مشمول این قانون هستند، با فوریت آن را به مرحله اجرا می‌گذاریم.

نوبخت افزود: اگر قانون امتیازی را برای دولت قائل نشد و فردی در این رابطه مستثنی از قانون نباشد، ما نص قانون را انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص تغییر استاندار اصفهان و علت عقب‌نشینی دولت از تغییر استاندار با فشار امام جمعه اصفهان، گفت: برای تعیین و تغییر استانداران، وزارت کشور ضوابط و ملاحظاتی دارد. دولت هر جا احساس کند هر تصمیمی برای دستیابی به اهدافش لازم است، قاطعانه پای آن می‌ایستد و به هیچ وجه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رفع حصر سران فتنه و وعده‌های روحانی مبنی بر تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و مذاکره با قوه‌قضائیه تأکید کرد: من با صراحت به شما بگویم که راجع به یک موضوع رسانه‌ای کردن، دلیلی بر اقدام مؤثر انجام دادن نیست و رسانه‌ای نکردن هم دلیلی بر فراموشی یک مطالبه و درخواست اجتماعی نخواهد بود.

نوبخت افزود: اگر دولت مسائلی که می‌تواند در خصوص آن اقدامی انجام دهد و در حال انجام آن هم است، رسانه‌ای کند، موضوع حل نمی‌شود.

سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت به همه مأموریت‌هایی که قانوناً بر عهده دارد، پایبند است و رئیس‌جمهور با تدبیر برای اجرایی شدن آن در حال تلاش است.

وی خاطرنشان کرد: برخی مسائل شاید به خاطر شرایطی که وجود دارد و شما هم از آن اطلاع دارید، پیگیری آن دشوارتر است اما دولت به تمام وعده‌های خود پایبند است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا گزارشی درباره موضوع املاک شهرداری از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شده است یا خیر؟ گفت: هنوز دولت گزارشی در این خصوص دریافت نکرده است.

نوبخت در پاسخ به سؤالی در خصوص سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری و عدم دخالت نیروهای مسلح در انتخابات و بی‌طرفی دولت، اظهار کرد: امیدواریم همه مخاطبان این سیاست‌ها دقیقاً بر اساس اعتقاداتی که در راستای تأسی به فرمان‌های مقام معظم رهبری و منویات امام (ره) دارند، اقدام کنند.

اقدامات مستشاری ایران در عراق و کشورهای همسایه به قوت خود باقی است

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران در عملیات آزادسازی موصل شرکت دارد یا خیر؟ گفت: موضع جمهوری اسلامی نسبت به عراق کاملاً روشن است و بارها از سوی مسئولان دیپلماسی بین‌المللی کشورمان اعلام شده است. ما منتظریم اقدامات دولت و نیروهای عراقی در آزادسازی موسل و حذف تروریست‌ها از این کشور به نتیجه مؤثر تبدیل شود.

سخنگوی دولت افزود: قطعاً سربازان ما در این عملیات حضور ندارند اما بحث‌های مستشاری ما همچنان در عراق و کشورهای همسایه به قوت خود باقی است.

فانی به همه سوالات استیضاح کنندگان پاسخ خواهد داد

نوبخت در ادامه در واکنش به اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش که صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، گفت: استیضاح درواقع پاسخ دادن است و قطعاً دولت نسبت به همه سؤالات در این زمینه پاسخ خواهد داد.

وی افزود: اگر نیاز به رفع کاستی‌ها باشد، ما خودمان را موظف می‌دانیم تا آن کاستی‌ها را مرتفع کنیم اما اگر سوءتفاهمی پیش آمده و نیاز به پاسخ دادن وجود داشته باشد، دولت پاسخ‌های خود را ارائه خواهد داد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: قطعاً آقای فانی وزیر آموزش و پرورش به همه سؤالاتی که در جلسه استیضاح از وی مطرح می‌کنند، پاسخ می‌دهد.

برای کسری بودجه سلامت اوراق صکوک اسلامی عرضه شد

نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا دولت برای کسری بودجه حوزه سلامت اقدام به ارائه اوراق قرضه کرده زیرا برخی مراجع تقلید نسبت به ربوی بودن ارائه این اوراق اعتراض کرده‌اند؟ گفت: در تبصره ۳۸ اصلاحیه قانون بودجه تصریح شد که ما بتوانیم در جهت تأمین بدهی‌هایی که دولت و دستگاه‌های دولتی نسبت به افراد و اشخاص دارد، از طریق انتشار اوراق اسلامی عمل کند.

وی افزود: این اوراق به صورت صکوک انجام می‌شود. صکوک یکی از عقود اسلامی است. مکانیزمی که در قانون آمده به گونه‌ای است که این مسئله اشکال شرعی ندارد زیرا شورای نگهبان که مرجع رسمی این اظهارنظر بوده، صراحتاً آن را تائید کرده است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: آنچه که در حال حاضر عمل می‌شود و از طریق بازار سرمایه و فرابورس است و این هم به اوراق صکوک اسلامی تبدیل شده است. در بورس هم نوع قراردادها از لحاظ فقهی بررسی می‌شود و این مسئله از نظر آنها هیچ اشکالی نداشته است.

نوبخت تصریح کرد: حتماً ارائه اوراق قرضه برای رفع بدهی‌ها اشکال شرعی دارد و نه تنها در آن تشکیک و تردیدی وجود ندارد، بلکه قطعاً ربوی است. ما این مسئله را رعایت کرده‌ایم و حتماً نظر مراجع تقلید و ضروریات شرعی برای ما حائز اهمیت است.

وی درباره وفای به عهد دولت درباره پرداخت دیون دولتی گفت: دولت حاضر شد تا از بازار سرمایه در ازای انتشار اوراق، نقدینگی تهیه کند و بدهی داروخانه ها را بدهد. الان چون اوراق به صورت صکوک اجاره است، اجاره این پول را هم می دهیم. ما به گندمکاران گفتیم شما گندم بکارید ما می خریم. افزایش تولید گندم بسیار بیش از پیش بینی 4200 میلیاردی ما بود. امسال با وعده خرید تضمینی دولت، مبلغ به 14 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافت. گندمکاران در یک بازه زمانی کوتاه، پول خود را می خواهد. ما این پول را از بازار سرمایه جذب کردیم و سود را هم دادیم تا نگذاریم مشکل برای گندمکاران و پیمانکاران پیش بیاید.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: ما حتی برای پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، حاضر شدیم این اوراق را به بانکها هم بدهیم و سودش را بپردازیم. این منطق عادلانه، اقتصادی و اسلامی است تا به عهد خود وفا کنیم و آثار مثبت آن را هم در اقتصاد خود ببینیم. ما نمی خواهیم یک شبه از بانک مرکزی برداشت کنیم چون این تصمیمات انجام شد و با تورم چهل و چند درصدی مواجه شدیم.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص پروژه های ناتمام و شائبه واگذاری آن از طرف دولت به افراد فاقد صلاحیت، گفت: سیاست دولت براساس الزام قانونی واگذاری طرح‌های ناتمام به مردم بوده است. باید اعلام کنم که این الزام کاملا قانونی است که شورای اقتصاد چگونگی واگذاری آن را مطرح کرده است و این شرایط از سوی دولت سهل‌تر واگذار می شود. همانطور که می‌دانید دولت بیش از ۲۰۰۰ طرح در دست دارد اما بودجه و اعتبار این طرح‌ها ناکافی است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: برای پروژه‌های ناتمام ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما این پروژه‌ها هنوز به مرحله واگذاری نرسیده و هیچکدام از آنها واگذار نشده است.

هیچ قاچاقی از مبادی مناطق آزاد صورت نمی گیرد

نوبخت در ادامه با اشاره به تسهیلاتی جهت استخدام کارمندانی که تاکنون بصورت قراردادی کار کرده اند، افزود: قطعا کسانی که سالها به صورت قراردادی جایی کار کرده اند، برای جذب از امتیاز متناسب و عادلانه ای برخوردار خواهند بود. بین این افراد و کسانی که برای نخستین بار وارد سیستم دولتی می شوند، فرق قائل هستیم. البته درباره شرایط سنی، قانون، محدوده ای قائل شده که باید اجرا شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ سئوالی در خصوص مناطق آزاد و افزایش قاچاق از این مبادی گفت: مناطق آزاد از امتیاز مناسب تری نسبت به سرزمین اصلی برای رونق اقتصاد و افزایش صادرات برخوردارند. صحبت‌هایی که درباره افزایش قاچاق از این مناطق می شود، کارشناسی نیست. همه این مناطق، دارای گمرکات هستند و قاچاق از این مبادی صورت نمی گیرد.

اقدامات دولت در زمینه مسکن مهر

سخنگوی دولت درباره افزایش نرخ واگذاری مسکن مهر در کشور گفت: درباره تامین منابع مسکن مهر، دولت تاکنون 45 هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را پرداخت کرده است. البته متقاضیان مسکن مهر هم باید آورده های خود را بیاورند. ما تلاش کردیم زمینه مجدد برای دادن تسهیلات فراهم شود، رقم این تسهیلات بیشتر شد.

نوبخت ادامه داد: ما تعهد کردیم دولت بخشی از زیرساختها و تجهیزات تاسیساتی مانند آب و فاضلاب را تقبل کند. مبلغی از این اسناد خزانه را در بودجه به زیرساخت و تجهیزات مسکن مهر اختصاص دهیم. علی القاعده مردم باید هزینه تاسیسات آب و زیرساختها را بدهند، ولی دولت تقبل کرده، بخشی از این وجود را بپردازد. دولت در تلاش است تا کمک کند قیمت تمام شده مسکن مهر برای خانوارهای شریف کاهش یابد.

وی با اشاره به افزایش سقف وام برای مسکن مهر گفت: البته بخشی از هزینه تامین زیرساخت این مسکن ها، تا پایان امسال پرداخت می شود. قرار نبود بودجه این تاسیسات توسط دولت تامین شود، الان بنا به هر دلیلی تاخیر افتاده و افرادی که تقبل کرده اند خانه بسازند، دچار مشکل شده اند. دولت در این بخش با افزایش سقف تسهیلات و تامین اعتبارات مستقیم دولتی، به متقاضیان مسکن مهر کمک می کند.