به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا غریب رضا طی یادداشتی کوتاه به اظهارات سیدجواد هاشمی مبنی بر قابل احترام دانستن کشف حجاب برخی بازیگران واکنش نشان داده است که متن این یادداشت را در ادامه می خوانید؛

آیا کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند را مانند مفسدان در زمین بدانیم؟ یا انسانهای با تقوا را مانند فاجران به حساب بیاوریم؟ انسانها آزاد آفریده شده اند و مختارند در انتخاب راه زندگی خود ولی هیچ وقت مفسده و مصلحت ذاتی اعمال به خاطر حق انتخاب انسانها تغییر نمی کند.

رفتارها و اعمال انسانها و بلکه شخصیت و هویتشان متصف به فساد و صلاح فعلی می شود که انتخاب می کنند. نه رفتار خیر و شر هم ارزش و مساوی است و نه انسانهایی که خیر و شر را انتخاب کرده اند یکسان و هم وزن هستند.

حبیب بن مظاهر و عمرسعد هر دو مختار بودند ولی نمی توانیم انتخاب هر دو را قابل احترام بدانیم. یکی شهادت در راه حق و عدالت و بندگی خدا را انتخاب کرد و دیگری به طمع گندم ری قاتل سید شهدا شد.

انسانها آزاد آفریده شده اند تا فکر و انتخاب کنند و بعد از انتخاب هر راهی، هویت و شخصیتشان بر اساس طهارت و رجس عملی که انتخاب کرده اند تشکیل می شود.

چگونه ممکن است کسی که گناه، ظلم، بی عفتی و عریانی را انتخاب کرده باشد از نظر ارزشی با کسی که اطاعت، انسانیت، عفاف و حجاب را انتخاب کرده یکسان باشد؟

پاسخ کسانی که چنین دیدگاهی را مطرح می کنند یک آیه صریح قرآن است. در جامعه دینی نباید ارزش متقین با فاجران یکسان باشد: "أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ" البته اگر شخصی که گناه و تجاوز و بی عفتی کرده توبه کند هم خدا توبه او را می پذیرد و هم جامعه باید کرامت انسانی او را لحاظ کند.