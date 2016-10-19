کتاب «بی من، با ولی» درباره ولایت فقیه به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع ولایت فقیه در اسلام، موضوع تازه‌ای نیست و از همان آغاز مطرح بوده است؛ یعنی از همان روزی مطرح شد که پیامبر اکرم(ص) به عنوان نخستین فقیه جامعه برای خودشان در کارهای مختلف، ولی انتخاب کردند.

کتاب «بی‌ من، با ولی» از «مقدمه و سه فصل چرا ولایت فقیه، تنهایی ولی فقیه و ولایتمداری» تشکیل شده است. در فصل اول عناوینی همچون: «مفهوم ولایت فقیه، پیشینه و چرایی ولایت فقیه، قرآن و حکومت، اگر حکومت این قدر ضرورت داشت علی علیه‌السلام سکوت نمی‌کرد، چه اصراری به وجود رهبر دینی است، آیا با رساله‌ نوشتن کار حکومت اسلامی راه می‌افتد، ولی‌ فقیه‌های بعد از امام زمان(عج)، مقبولیت ولی‌فقیه؛ آیت ‌الله‌ خامنه‌ای چطور رهبر شد، صلاحیت مقام معظم رهبری، اعلم ‌بودن، رفراندوم دوباره و مدینه فاضله جامعه بدون حکومت» مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در رابطه با مفهوم ولایت فقیه نوشته است: «ولایت فقیه هم یعنی جامعه اسلامی به دست کسی سپرده شود که علم تخصصی به اسلام دارد و می‌تواند برای مسائل جدیدی که پیش می‌آید، از علمش بهره بگیرد و حکم بدهد.»

نویسنده در فصل دوم کتاب به مباحثی مانند: «تنهایی ولی فقیه گذشته و حال، تعریف عوام و خواص، نشانه‌های مرگ ارزش‌ها در جامعه، متغیرها، ولایت‌ ستیزی در تاریخ اسلام، در سقیفه چه خبر بود، ایجاد رعب و وحشت در شهر، شبهات پس از پیامبر(ص)، خواص و شبهات، سعد وقاص، عبدالله بن عمر، محمد بن حنفیه، دنیاطلبی خواص و عوامل تنهایی ولی در زمان کنونی» پرداخته است.

نویسنده در بخش «تنهایی ولی فقیه؛ گذشته و حال» نگاشته است: «تاریخ بارها ولی خود را تنها گذاشته و امانت خدا را بر زمین نهاده است. سقیفه و کربلا از نمونه‌های بسیار تلخ تنهایی ولی هستند. امروز هم نشانه‌هایی از تکرار تاریخ می‌بینیم. مهم‌ترین عاملی که در طول تاریخ باعث تنهایی ولی شده و بدترین حوادث را برای اسلام رقم زده است، مرگ ارزش‌ها است.»

گفتارهایی نظیر «روش پیغمبر(ص) برای ایجاد جامعه اسلامی، اصول ولایتمداری، حاصل ولایتمداری، تکلیف پیوستگان به دشمن، عشق و ولایت، نشانه‌های بی‌ولایتی در روایات، راه‌حل، نظام جمهوری اسلامی و ولایت امر، تنظیم قانون اساسی بر اساس ولایت امر، ارتباط ارکان و ارگان‌های نظام با ولایت فقیه، رئیس جمهور و وزیران» در فصل سوم دیده می‌شود.

در گفتار نظام جمهوری اسلامی و ولایت امر می‌خوانیم: «فرض این است که ما نظام جمهوری اسلامی را از نظر تمامی جنبه‌های سیاسی و ولایتی و از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، یک نظام اسلامی می‌دانیم. آنچه فعلاً به بحث ما مربوط می‌شود، آن جنبه سیاسی است؛ یعنی اینکه ما نظام اسلامی را چگونه در حوزه ولایت امر و امامت قرار می‌دهیم؟ نظام اسلامی با چند شرط، تحت حوزه ولایت امر قرار می‌گیرد.»

چاپ دوم کتاب «بی‌ من، با ولی» در ۱۴۴ صفحه، قطع پالتویی، دورنگ، صفحه آرایی جذاب، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۰۰۰ تومان منتشر شده است.

برنامه دفتر نشر معارف درباره فقه حکومتی و ولایت فقیه

«فقه حکومتی»، «فقه سیاسی» و «ولایت فقیه» از موضوعات مهم و با اولویت دفتر نشر معارف است که نشر طی سه سال اخیر در این درباره، تاکنون پنج کتاب «اموال و ثروتهای عمومی در حکومت اسلامی»، «حکومت حکیمانه» (نقد و بررسی نظریه حکمت و حکومت دکتر مهدی حائری یزدی)، «منابع مالی در حاکمیت فقیه» و «جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه» و «بررسی وظایف و حدود اختیارات ولی فقیه» را از آیت الله محمد مومن (عضو فقهای شورای نگهبان)، «مبانی ولایت فقیه» از آیت ‌الله صالحی مازندرانی(ره)، دو کتاب «فقه نظام سیاسی اسلام» (۲ جلدی) و «کاوشهایی درباره مبانی نظری حکومت دینی» از آیت الله محسن اراکی (دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی)، «ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه» (حجت الاسلام دکتر بهروزی لک)، «ولایت فقیه؛ پرسشها و پاسخها» (حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری) و «ولایت فقیه؛ نگاهی به ادله، پیشینه و حدود اختیارات» (حجت الاسلام دکتر علی کربلایی پازوکی) منتشر کرده است و به زودی تا پایان سال جاری کتابهایی در این زمینه از آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی(ره)، آیت الله هادی روحانی(ره)، آیت الله سید علی شفیعی، آیت الله احمد عابدی، آیت الله سید احمد خاتمی، حجت الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان و... منتشر می کند.

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