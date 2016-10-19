نامداران هم باید طبق فرایند عمل کنند/ حق هیچ مدعی ضایع نخواهد شد

محمد دلیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون فرنگی‌کاران اوزان غیرالمپیکی با حضور در مراحل مختلف آماده‌سازی، زیر نظر کادر فنی مشغول تمرین هستند تا بزودی در رقابتهای جهانی مجارستان به میدان بروند. ضمن اینکه اردوی بعدی فرنگی‌کاران نیز از روز ۸ آبان ماه در خانه کشتی آغاز می شود که تمرینات اردونشینان وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

عضو شورای فنی تیم‌های ملی ادامه داد: کشتی فرنگی نیاز به یک پوست‌اندازی و تحول اساسی دارد و مطمئنا ما باید در روند اجرای برنامه‌های خود به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم. اولویت اصلی مجموعه مدیریتی کشتی فرنگی، اجرای دقیق و قانونمند فرایند انتخابی تیم ملی است که مطمئنا هیچ کشتی‌گیر مدعی حتی بزرگان و نامداران ملی هم از این مساله مستثنی نیستند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی افزود: رسیدن به دوبنده تیم ملی، شرایط و ضوابط خاصی دارد که مطئمنا با رعایت و اجرای دقیق آن هیچگاه شاهد تضییع حق کشتی‌گیران نخواهیم بود. به نظر من تنها راه رسیدن به اهداف بزرگ و جایگاه رفیع کشتی فرنگی ایران در میادین بین‌المللی، قانونمندی و اجرای نظم و انضباط است که این مورد بسیار مهم در اولیوت برنامه های ما قرار دارد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا کادر فنی تیم ملی، دوباره تغییر خواهد کرد، گفت: فعلا فرهاد اسماعیل نژاد و مهرزاد اسفندیاری فر به عنوان مربی در کنار علی اشکانی هستند و تا زمان برگزای ر رقابتهای جهانی مجارستان، تغییری در این کادر نخواهیم داشت. در نتیجه هر تغییر و تحول احتمالی در صورت نیاز، بعد از این مسابقات اعمال خواهد شد.

رقابت‌های جهانی کشتی در اوزان غیرالمپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.