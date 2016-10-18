گمرک انتظار منطقه آزاد اروند را برآورد نکرد/راه اندازی ادارات کل

اسماعیل زمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتفاقی که امید است با سفر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به منطقه حل شود، موضوع استقرار گمرک در گیت های خروجی منطقه با توجه به تکمیل کار حصارکشی محدوده منطقه است.

وی اضافه کرد: سه سال پیش که رئیس جمهور موضوع قرار گرفتن تمامی شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند را مطرح کرد این گفتار بدان معنا بود که مزیتها و قابلیتهای منطقه آزاد بایستی شامل حال همه مردم شود که راهکار بهره مندی از این مزیت به دو عامل اجرای مقررات و قوانین منطقه آزاد اروند توسط تمامی دستگاهها اعم از منطقه ای و ملی و دیگری انجام اقدامات فیزیکی همچون محصور کردن منطقه آزاد اروند بستگی دارد.

گمرک انتظارمان را برآورده نکرد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه در زمان حاضر گمرک سرزمینی در مرزهای بین المللی ما همچون بنادر آبادان و خرمشهر و فرودگاه آبادان مستقرند، تصریح کرد: در تایید مناطق آزاد، گمرکات بایستی در خروجی های این مناطق مستقر شوند بر این اساس دو سال پیش از مسئولان گمرک خواستیم تا چگونگی شرایط برای اجرای قوانین گمرکی در منطقه آزاد را بگویند که پاسخ آنها محصور شدن محدوده بود که باز ما تعریف آنان از محصور شدن اعم از الکترونیکی و یا فیزیکی را جویا شدیم که پاسخ آنها کشیدن حصار سنتی «دیواری» بود.

زمانی گفت: از مسئولان گمرک خواستیم تا در یک تعامل و همکاری میان کارشناسان این سازمان با دفتر فنی عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند محل های احداث دیوارها بر روی نقشه تعیین و اعلام شود زیرا برخی از مناطق تالابی برخی ها به دلیل شرایط اقلیمی غیر قابل عبور و مرور و بخشی نیز منطقه نظامی است که قابل حصارکشی نیستند.

وی ادامه داد: پس از بحث و تبادل نظر چند ماهه میان کارشناسان گمرک و مسئولان فنی سازمان منطقه آزاد اروند، مسافتی حدود ۳۴ کیلومتر برای دیوارکشی تعیین و اعلام شد و در زمان حاضر نیز این کار به اتمام رسیده است ضمن آنکه طرحهای نمادینی را نیز برای دروازه های خروجی شهرهای آبادان و خرمشهر شامل جاده آبادان ماهشهر، آبادان اهواز، خرمشهر اهواز و جاده امام صادق به عنوان تنها راههای خروجی این دو شهر نیز طراحی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: انتظار می رفت اکنون که کار حصارکشی تمام شده گمرک با ما همکاری کند و در هفته دولت به عنوان هدیه دولت به مردم، در گیت های موقت که دارای تمامی امکانات لازم هم هستند، مستقر شود تا کار ساخت گیت های دائمی به اتمام برسد که متاسفانه گمرک قبول نکرد و هفته دولت هم گذشت و این اتفاق خوب نیفتاد.

زمانی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری مسئولان کشوری، گمرک جمهوری اسلامی هرچه زودتر در محل گیت های خروجی مستقر شوند تا همه مزیتهای منطقه آزاد شامل حال مردم شود.

فعالیت ۲۰ هزار واحد صنفی در آبادان و خرمشهر

وی تصریح کرد: در زمان حاضر در حال اعمال برخی مزیت ها به لحاظ قانونی هستیم که از جمله آن می توان به معافیت مالیاتی و معافیت قانون ارزش افزوده اشاره کرد که با همکاری دستگاهها در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: تمامی اصناف، حقوق بگیران، شرکتهای پیمانکاری و فعالان اقتصادی در منطقه از دو نوع معافیت یکی مالیات مستقیم و دیگری ارزش افزوده برخوردارند.

زمانی افزود: این معافیتها اگر چه برای اصناف اعمال می شود اما نفع بیشتر آن بایستی عاید مردم شود به طور مثال وقتی کالایی شامل معافیت مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده می شود به طور قطع در هنگام خرید کالا توسط شهروند بایستی این سود به صورت فروش محصول به قیمت مناسب و پائین تر از نرخ سایر شهرها لحاظ شود، مردم بایستی در هنگام خرید به این مسائل توجه کنند و آن را از فروشندگان بخواهند و پولی بابت ارزش افزوده به فروشنده ندهند.

وی با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار واحد صنفی در منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) که از معافیت مالیاتی برخوردارند، اظهار کرد: این اصناف نمی بایست در هنگام فروش کالاهایشان ارزش افزوده را اعمال کنند.

ورود و خروج اتباع خارجی به منطقه بدون ویزا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود از ورود و خروج اتباع خارجی بدون ویزا و ورود و خروج بدون محدودیت سرمایه های خارجی به عنوان برخی مزیتهای قابل استفاده پس از حصارکشی نام برد و تصریح کرد: دفتری را برای اتباع خارجی تاسیس کردیم، نماینده منطقه نیز معرفی شده تا با فعال شدن گیت ها، اتباع خارجی به هنگام خروج از منطقه آزاد اروند بتوانند ویزایشان را از طریق این دفتر تهیه کنند اما اگر بخواهند وارد منطقه شوند نیازی به ویزا ندارند.

زمانی از اعمال قانون کار در منطقه آزاد اروند به عنوان دیگر مزیت ها نام برد و یادآور شد: ادارات کار در شهرهای آبادان و خرمشهر بایستی برای کارخانجات و شرکتهای تولیدی یا کسانی که برای سرمایه گذاری به این منطقه می آیند قانون کار منطقه آزاد را اعمال کنند زیرا این قانون برای تسهیل سرمایه گذاریها اعم از داخلی و خارجی است تا سرمایه گذاران بتوانند بدون مشکل و دردسر نسبت به سرمایه گذاری و کار اقدام کنند، این کار در راستای توسعه اقتصادی منطقه است، البته کار سختی است زیرا دستگاهی که عادت کرده سالها به شیوه ای دیگر کار کند تغییر شیوه برایش سخت و دشوار است.

گمرک اجازه جلوگیری از ورود هر نوع کالایی را ندارد

وی اضافه کرد: از مزیت های دیگر منطقه آزاد پس از استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه در مورد کالا و تجهیزات است که بر این اساس در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد، کالا اعم از مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولید و صنعتی و کالاهای مصرفی مردم طبق قانون و مقررات مناطق آزاد بدون سود و عوارض گمرکی وارد می شود که گمرک بایستی در ورودیها و خروجی ها آن را اعمال کند.

زمانی افزود: گمرک اجازه ندارد تا جلو ورود کالایی را به منطقه بگیرد مگر آنکه کالایی به لحاظ قانونی ورودش به کشور ممنوع باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: ورود هر نوع کالایی به منطقه، آزاد است و هیچ نوع کالایی ورودش به منطقه قاچاق محسوب نمی شود، اطلاق کلمه قاچاق به هر کالایی درمنطقه آزاد خلاف است زیرا هیچ کالای قاچاقی به منطقه آزاد وارد نمی شود.

ادارات کل در منطقه تعریف و راه اندازی می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکل ما در حوزه آبفا آن است که ادارات آبفا آبادان و خرمشهر اختیار هزینه کرد را ندارند و برای هرگونه هزینه کرد در مباحث آب و فاضلاب این دو شهر ابتدا بایستی با آبفا استان تفاهمنامه ببندیم و سپس استان بیاید و آن طرح را اجرا کند و سپس ادارات آبفا آبادان و خرمشهر از آنها نگهداری کنند، نمی توانیم به طور مستقل و مستقیم به ادارات آبفا آبادان و خرمشهر بخواهیم که پروژه ای را به انجام برسانند.

زمانی افزود: راهکار برون رفت از این وضعیت آن است که سطح منطقه ارتقا یابد و ادارات کل در آنها تعریف و راه اندازی شود و دستگاههای اجرایی و شرکتها استقلال پیدا کنند تا بتوانیم اعتباراتی را برای انجام پروژه ها به آنها پرداخت کنیم.