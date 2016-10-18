سالن ورزشی جوان در یزد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی یزد در این مراسم از همکاری ۵ هزار و ٦٠١ دانشجوی دانشگاه با این اداره خبر داد.

محمدرضا ساده افزود: تیم ورزشی دانشگاه در دوازدهمین المپیاد ورزشی قهرمانی دانشجویی موفق به کسب ٩ مدال مختلف شده این در حالی است که کاروان ورزشی دانشگاه در این دوره موفق به کسب بیشترین تعداد مدال نسبت به المپیادهای گذشته شده است.

وی، همچنین ورزش همگانی دانشجویی، ورزش قهرمانی کارمندی، ورزش همگانی کارمندی، ورزش هیئت علمی و ورزش فرزندان پرسنل دانشگاه را از دیگر فعالیت‌های اداره تربیت دانشگاه برشمرد.

افتتاحیه مسابقات فوتبال چمن ویژه کارکنان دانشگاه از دیگر برنامه‌های روز ورزش و تربیت بدنی بود که در این مسابقات ١٨ تیم در قالب چهار گروه برای مدت دو ماه با یکدیگر به رقابت می پردازند.