آسانسورهای بخش دولتی و عمومی فارس همچنان غیر استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما صبح سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته استاندارد در پاسخ به وضعیت استاندارد آسانسورهای موجود در دستگاه های دولتی و عمومی، گفت: از ۷۵ مورد بررسی آسانسورها، ۱۰۰ درصد موارد غیراستاندارد بودند.

وی ادامه داد: استانداردسازی آسانسور اجباری است و گواهی های صادره هرساله باید تمدید شود.

مدیرکل استاندارد فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان فارس ظرفیت بسیار بالایی در بخش تولید گوشت و مواد غذایی دارد تاکید کرد: از جمله مشکلات استانداردسازی در موضوع صنایع غذایی است که در این راستا نظارت و بررسی بیشتری در این راستا انجام می شود.

رهنما افزود: بیشترین موارد تخلف در زمینه مصالح ساختمانی و کمترین میزان تخلف مربوط به تولیدکنندگان محصولات غذایی بوده و پرونده همه متخلفان به دستگاه قضائی ارسال شده است.

وی ادامه داد: در ۶ ماه اول امسال ۳ هزار بار بازدید سرزنده از واحدهای مختلف انجام شده و ۲ هزار و ۹۰۰ نمونه از خط تولید این واحدها برداشته شده است.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به صدور اولین مجوز تولید حلال در فارس نیز گفت: اولین پروانه استاندارد حلال در استان فارس صادر شد که این مهم برای یک واحد تولید مرغ بوده که به موضوع صادرات توجه دارد.

رهنما افزود: ارائه استاندارد حلال دارای شرایط سختی است که با امضای نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی و مدیرکل استاندارد، صادر می شود.

وی تصریح کرد: برخورداری از خط تولید کامل و حضور کارشناس دامپزشکی ثابت از جمله این شرایط است.

مدیرکل استاندارد فارس در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت وسائل موجود در شهربازی ها نیز گفت: شهرداری شیراز همکاری خوبی در این راستا دارد و همواره بازرسی های مختلفی در این خصوص انجام می شود.

رهنما تاکید کرد: طی ۶ ماه اول امسال ۷۰ وسیله بازی در استان پلمب شده که کمترین تعداد آن در شیراز بود و طی بررسی های انجام شده بیش از ۹۰ درصد وسائل شهربازی شیراز استاندارد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب تولید کنندگان نمونه استان در سال جاری نیز گفت: بر اساس فراخوان انجام شده در آذرماه ۹۴ و داوری انجام شده در تیرماه ۹۵، چهار واحد نفت پاسارگاد، سیمان سفید نی ریز، صنایع پلاستیک ایران و سیمان فارس، به‌عنوان واحدهای برتر شناخته شده‌اند.

مدیرکل استاندارد فارس تاکید کرد: در سال جاری از ۱۰ واحد تولیدی نمونه و ۱۰ کارشناس مسئول کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در فارس نیز قدردانی خواهد شد که یکی از این کارشناسان کنترل کیفیت به‌عنوان نمونه کشوری نیز شناخته شده است.

رهنما در خصوص بازرسی های انجام شده در سطح استان یادآور شد: ۸ هزار مغازه،۴ هزار مرتبه نازل‌ های سوخت،۳ هزار و ۸۰۰ وسیله سنجش و... طی ۶ ماه گذشته مورد بازرسی قرار گرفته است.