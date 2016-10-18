گروه تواشیح «بینات» یزد رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، حجت‌الاسلام محمود میرجلیلی اظهار داشت: هیئت داوران مرحله کشوری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گروه مشکات از استان خوزستان و گروه بینات استان یزد را به ترتیب حائز رتبه‌های اول و دوم کشور اعلام کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: همچنین در این رشته گروه‌های میعاد و العباد از خوزستان رتبه‌های سوم و چهارم را به دست آوردند.

گفتنی است؛ این دوره از مسابقات با حضور ۳۳ نفر از شرکت‌کنندگان یزدی و دیگر متسابقین راه یافته از مرحله استانی از سراسر کشور از ۲۵ مهر تا سوم آبان در استان گیلان در حال برگزاری است.