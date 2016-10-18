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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم؛

گروه تواشیح «بینات» یزد رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد

گروه تواشیح «بینات» یزد رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد

یزد ـ معاون فرهنگی اداره کل اوقاف یزد گفت: در مرحله کشوری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، گروه مدیحه‌سرایی و همخوانی بینات یزد رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، حجت‌الاسلام محمود میرجلیلی اظهار داشت: هیئت داوران مرحله کشوری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گروه مشکات از استان خوزستان و گروه بینات استان یزد را به ترتیب حائز رتبه‌های اول و دوم کشور اعلام کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: همچنین در این رشته گروه‌های میعاد و العباد از خوزستان رتبه‌های سوم و چهارم را به دست آوردند.

گفتنی است؛ این دوره از مسابقات با حضور ۳۳ نفر از شرکت‌کنندگان یزدی و دیگر متسابقین راه یافته از مرحله استانی از سراسر کشور از ۲۵ مهر تا سوم آبان در استان گیلان در حال برگزاری است.

کد مطلب 3798981

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