به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بدهی های استقلال و پرسپولیس و استناد به حرف‌های امیررضا خادم که سه و نیم سال قبل ابراز نگرانی می کرد و به دستور وزیر در حال بررسی برای کم کردن بدهی ها بود آژیر قرمز را برای این دو تیم و برنامه وزیر به صدا درآورده است. برای این بررسی کافی است به مصاحبه منتشر شده آقای خادم در خبرگزاری مهر « اینجا» مراجعه کنیم که اعلام کرده بود بدهی پرسپولیس بیش از هفتاد میلیارد است و بدهی استقلال بیش از چهل میلیارد تومان.

استقلال

سید رضا افتخاری می گوید: باید خیلی مرد باشیم که بدهی ها را کم کنیم، او در ادامه می گوید: بهنام برزای هم نامه زده و پولش را می خواهد. کمی آنسوتر یعقوب کریمی به حرف می‌آید: ۳۵۰ هزار تومان دیگر پول دارم! ۱۳۰ درصد از پول هایم را نگرفته ام.

خبرها حکایت از آن دارد که از سال گذشته برخی مثل یعقوب کریمی اصلا پولی نگرفته اند و برخی دیگر ۵۰ درصد گرفتند. از دو سال گذشته کرار، تیموریان، مظلومی، امیر قلعه نویی، صادقی و خیلی های دیگر هم طلب کار مانده‌اند، این سوای ماجرای ریوالدو، شیحی، پروپئیچ و هلمکه و دیگر بازیکنان خارجی طی دو سال گذشته است.

افتخاری بدهی استقلال به بازیکنان سال گذشته را بزرگترین مشکل امروز استقلال عنوان می کند و حتی انتقاد می کند که چرا هم پارسال و هم امسال بدون اعتبار کافی قراردادها بسته شده است.

پرسپولیس

آنسوی این قصه خبر از صد میلیاردی شدن بدهی پرسپولیس به گوش می رسد که روی جلد روزنامه ها رفته است آن هم از قول گرشاسبی عضو با نفوذ هیات مدیره پرسپولیس و البته مدیر کل حوزه وزارت ورزش! خادم بدهی پرسپولیس را هفتاد میلیارد تومان اعلام کرده بود اما امروز گرشاسبی بدهی را صد میلیارد تومان اعلا می کنند و این یعنی بالاتر رفتن بدهی های پرسپولیس نسبت به چهار سال قبل.

مستندات تلخ در مورد قانون شکنی

امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۳ طی نامه ای به سازمان لیگ دستور دادند که استقلال ۱۵ و پرسپولیس ۱۸ میلیارد حق دارند هزینه کنند.

نکته اینجاست که نصرالله سجادی هم در تاریخ ۷/۱۰/۹۳ تذکر جدی داده بود که استقلال و سپاهان باید سقف بودجه را رعایت کنند اما با این وجود بهرام افشارزاده همان سال بودجه در نظر گرفته شده برای استقلال را ۳۵ میلیارد در نظر گرفت و در اسفند ماه همان سال این موضوع را رسانه ای کرد!

در واقع همه آنچه که خادم و وزارت ورزش به آن دلایل مدیریت قبل را برکنار کرده بودند با هزینه ای بیشتر ادامه یافت و البته در تمام این ماه ها باشگاه استقلال که از ردیف مصوب بودجه تخطی کرده بود ادامه مسیر داد تا امروز.

در پرسپولیس هم هزینه قرارداد با برانکو و پرداخت غرامت به دایی و دستیارانش و خریدهای این تیم نشان از بودجه ای به مراتب بالاتر از ۱۸ میلیارد دارد. از همه بدتر اینکه مشخص نیست درآمد سالانه اسپانسر این دو باشگاه طبق اعلام رسمی امیر رضا خادم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۳ در حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده، چگونه و کجا هزینه شده که امروز استقلال تنها برای همین دو سال این همه طلبکار دارند.

اعتراف تلخ وزیر ورزش در بیانیه اش در مورد افشارزاده در واقع بدترین بخش از پروسه ای است که قرار بود با ۲۵ میلیارد درآمد اسپانسر ها کم شود اما بر میزان بدهی ها افزوده شده و میزان دقیق این بدهی ها بعد از حسابرسی و بررسی سازمان بازرسی اعلام می‌شود.

ورشکستگی قطعی

...و دیوان عدالت اداری با وجود شکست وزیر و معاون پارلمانی اش در کم کردن بدهی هایی که خود وزارت به عنوان تعهد باید به این دو باشگاه پرداخت می کرده و نکرده «طبق تعهدی که زمان ریاست سعیدلو بین سازمان تربیت بدنی و دو باشگاه نوشته شد و مقرر شد که ۵۰ درصد از هزینه ها توسط سازمان تربیت بدنی و متعاقبا وزارت ورزش پرداخت شود» چند روز قبل حکم داد که این دو باشگاه باید دولتی بمانند.

با وضعیت کنونی که هر روز بدهی های باشگاه ها به دلیل قوانین دست و پاگیر و عدم پرداخت بدهی های وزارت به این دو باشگاه میسر نیست عاقبت این دو باشگاه حتما ورشکستگی محض خواهد بود چرا که هر سال با وجود تغییر مدیران بدهی ها به صورت تصاعدی بالاتر می رود. این ماجرا بالاخره جایی با واکنش های جدی طلبکاران و فیفا متوقف می شود به ویزه در دو سه سال اخیر که سرعت بدهکاری ها بالاتر رفته و سی میلیارد، سی میلیارد « بدتر از قبل« به بدهی ها اضافه می شود.