یک میلیارد گرسنه در جهان/ ضرورت تامین امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هدایت حسینی در نوشتاری به بهانه روی جهانی غذا، افزود: امروزه دسترسی به مواد غذایی کافی و سالم یکی از نگرانی های اصلی جوامع بشری است. از آنجا که در حال حاضر توزیع مواد غذایی در سراسر جهان بطور عادلانه نمی باشد به رغم آنکه نزدیک به یک میلیارد نفر در جهان گرسنه وجود دارد، افزایش وزن و چاقی همزمان یکی از مشکلات پیش روی کشورها می باشد.

تغییرات آب و هوایی به دلیل عدم استفاده صحیح از منابع طبیعی که سبب گرم شدن کره زمین، خشکسالی، افزایش بروز بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان های شدید شده است از یک طرف و تأمین غذای کافی و سالم برای جمعیت جهان که رو به افزایش است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ به ۹.۶ میلیارد نفر برسد. از سوی دیگر سبب گردیده است تا انسان به بکارگیری تکنولوژی ها و روش های جدید تولید غذا و کشاورزی توجه بیشتری نماید. و تغییر در روش های معمول تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی را براساس تغییرات بوجود آمده در شرایط جوی و آب و هوای کره زمین مورد توجه جدی قرار دهد زیرا برای تأمین ۹.۶ میلیارد نفر ساکنان کره زمین در سال ۲۰۵۰ نیاز به تولید ۶۰ درصد غذای بیشتر است.

توجه به تعالیم الهی و دستورات الهی همواره راه گشای بشر در طول عصرها و زمان های مختلف بوده است. در قرآن کریم بر پرهیز از اسراف و تضییع مواد غذایی تأکید فراوان گردیده است و در احادیث و روایات نیز بر مصرف بهینه غذا، پرهیز از اسراف و دور ریز آن و توزیع عادلانه بین افراد جامعه تأکید شده است که توجه به آنها می تواند در حل این مشکل جدی پیش رو کارساز باشد.

بر همین اساس شاید یکی از موثرترین و سهل الوصول ترین روش ها برای تأمین غذای کافی و سالم کاهش ضایعات مواد غذایی باشد زیرا در حال حاضر ۱.۳ میلیارد تن معادل ۳۰ درصد غذای تولیدی در جهان ضایع می شود. و از دسترس استفاده انسان خارج می شود که بازگشت آن به چرخه مصرف می تواند بخش عمده ای از نگرانی گرسنگی و امنیت غذایی را در جهان رفع نماید.

برای نیل به این هدف همکاری و همفکری تمام اجزاء زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی از مزرعه تا سفره و حتی فراتر از آن برای نیل به امنیت غذایی پایدار در جهان و کشور ضروری است.