به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کبیر ظهر سه‌شنبه در دوازدهمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران گام‌های مؤثری برای توسعه عدالت اجتماعی اتخاذ شده که البته با مشکلات و موانعی نیز همراه بوده است.

وی با بیان اینکه در دهه اول انقلاب پاسخ به نیازهای مردم با مشکلات ایجاد شده از سوی دشمنان قسم‌خورده انقلاب همراه شد، ادامه داد: در دوران سازندگی ساختارهای آسیب‌دیده جنگ بهبود یافت و در دوران اصلاحات گام‌های برای توسعه حقوق شهروندی برداشته شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران متذکر شد: در دوره بعد برای کاهش فقر اقداماتی را شاهد بودیم و در هر دوره با فراز نشیب‌هایی همراه بود بطوریکه مقوله سلامت به غیر از دهه اول انقلاب و در دولت فعلی هیچگاه به این اندازه مورد توجه قرار نگرفته است.

کبیر راه‌اندازی ۱۸ هزار خانه بهداشت در سال‌های ۶۴ تا ۶۸ را یکی از اقدامات طلایی دانست و افزود: خروجی آن موجب دسترسی بهتر مردم به خدمات سلامت بود.

حمایت کم‌نظیر دولت یازدهم از حوزه سلامت

وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ نیز برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدامات شایان توجهی صورت گرفت، متذکر شد: طرح تحول نظام سلامت اقدام مبارک و کم‌نظیری بود که نشان داد قول روحانی در کمپین انتخاباتی برای بهبود حوزه سلامت محقق شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تولید انبوه نیروی انسانی در سال‌های بعد از ۶۵ و نابه سامانی‌هایی در بازار بیمه ادامه داد: در عین حال در این سال‌ها بی‌مهری به قشر مرجع و فرهیخته موجب شده که تقابلی بین بخش خصوصی و بخش دولتی به وجود آید.

کبیر در ادامه با اشاره به طرح موضوع تحول سلامت افزود: در واقع در پی مشکلات به وجود آمده این طرح با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از پرداخت در حوزه درمان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مطرح شد.

وی افزود: دستاورد آن رشد منابع برای بیمه سلامت بود بطوریکه در سال ۹۳ با چهار هزار و ۵۰ میلیارد تومان ۶۶ درصد رشد منابع داتیم و بخشی از آن لازم بود برای بازنگری در نظام پرداخت، خرید خدمت و پایداری نظام ارائه خدمات هزینه شود.

وی متذکر شد: در عین حال در این سال‌ها شاهد زیان‌هایی نیز در بیمه سلامت بودیم بطوریکه در سال ۹۲، ۶۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشتیم و در سال ۹۳ این رقم به دو هزار میلیارد تومان رسید که هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از آن ناشی از عدم تحقق درآمد بود.

وی افزود: در این مقطع لازم بود که بازنگری صورت گیرد چرا که میزان زیان سال ۹۴ به شش هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود زیان سال ۹۵ به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

تطبیق هزینه و درآمد در بیمه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به بررسی مشکلات در اجلاس‌های استانی متذکر شد: در بیمه سلامت که مدعی تخصص در ساماندهی منابع مالی هستیم لازم است گام‌هایی برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتخاذ شود.

کبیر با یادآوری بررسی مؤلفه‌هایی که می‌توانند سرفصل هزینه‌ها باشند در اجلاس گلستان، ادامه داد: در واقع سهم هر مؤلفه در ایجاد هزینه مشخص می‌شود و بر اساس قوانین اقداماتی برای مدیریت آن اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بیمه سلامت برای اولین بار به دنبال کنترل هزینه‌ها هستیم، تصریح کرد: تطبیق هزینه و خدمت یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که بیمه سلامت در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: از استان‌ها خواسته شده ۵۰ خدمت با بار مراجعه بیشتر خود را شناسایی و تحلیل کنند و از ابتدای سال جاری کنترل هزینه را در دستور کار قرار دهند.

مداخله بیمه سلامت در غربال‌گری اختیارات لازم را ندارد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید به اینکه این سازمان مکلف به خدمات پیشگیری و غربال‌گری است، ادامه داد: متأسفانه جهت مداخله اختیارات لازم به سازمان داده نمی‌شود.

وی با یادآوری چک لیست مشترک پزشکی خانواده از سال ۹۳ متذکر شد: در وضعیتی که دولت با محدودیت منابع مواجه است لازم است بیمه سلامت و وزارت بهداشت هزینه‌ای را تحمیل نکنند.

کبیر با تأکید به اینکه وزارت بهداشت نباید برای منابعی که مصوب نشده برنامه‌ریزی کند، افزود: در پایان سال ۹۴ حدود پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات از مؤسسات داشتیم که در جلسات مشترک با شخص رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت تا نسبت به ساماندهی منابع اقدام شود.

وی با تأکید به اینکه بیمه سلامت نقش‌های جدیدی برای خود تعریف کرده است، متذکر شد: به عنوان بیمه سلامت مجاز نیستیم که منابع و مصارف را غیر همگن ببینیم و ما مجاز به پرداخت مصارفی هستیم که منابع ما اجازه می‌دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران یکی از سیاست‌های این سازمان را ممانعت از عقد قرارداد با مؤسساتی عنوان کرد که بعدها مشکل ایجاد می‌کنند و گفت: در عین حال برای مدیریت هزینه سیستم‌های هزینه استان‌ها احصا شده و این مستندات در بودجه ۹۶ و در ادامه طرح تحول نظام سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ضرورت ارائه خدمت متناسب با نیاز جامعه

کبیر با اذعان به اینکه نمی‌توان مشکلات حوزه سلامت را در عرض دو سال حل‌وفصل کرد، تصریح کرد: ما راهی جز همدلی در حوزه سلامت نداریم و وزارت بهداشت باید سیاست‌های مشخص مبتنی بر منابع اتخاذ کند.

وی با تأکید به ضرورت استفاده بهینه از منابع به راه‌اندازی غیرضروری کلینیک‌های ویژه در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال نباید یارانه سه هزار و ۵۰۰ تومانی کلینیک‌ها در جای نادرست صرف شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران راه‌اندازی کلینیک در استانی مانند اردبیل که نیمی از خدمات درمانی آن دولتی است را مطلوب دانست و افزود: لازم است به فکر خدمات آینده سلامت بود؛ چرا که در هیچ کشوری خدمات سلامت به مانند کشور ایران ارائه نمی‌شود.

وی به ضرورت احصا مسائل و مشکلات جامعه تأکید کرد و گفت: لازم است مداخلات و نظام مراقبت طراحی شود و نقش بیمه نیز در این نظام مشخص شود.

کبیر مشروعیت نظام بیمه را در گرو تعریف و تحلیل صحیح مسئولیت‌ها دانست و افزود: در حال حاضر کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده و در هر منطقه استان‌ها بر اساس قرابت ویژگی‌ها به تحلیل نیازهای خود می‌پردازند.

وی دستاورد این طرح را احصا سیاست‌های منطقه‌ای و در ادامه سیاست‌های کلی جهت بهبود ارائه خدمات دانست.