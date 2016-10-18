  1. سیاست
  2. دولت
۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

به منظور پیگیری و بررسی مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت؛

استانداران کردستان، مازندران و همدان با روحانی دیدار کردند

استانداران کردستان، مازندران و همدان با روحانی دیدار کردند

استانداران استان‌های کردستان، مازندران و همدان به صورت جداگانه با رئیس جمهور دیدار و گزارشی را از اقدامات و عملکرد سه ساله استان و عملیاتی کردن مصوبات سفرهای استانی دولت ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، عبدالمحمد زاهدی، ربیع فلاح جلودار و محمد ناصر نیک بخت، استانداران استان های کردستان، مازندران و همدان روز سه شنبه به طور جداگانه با حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان دیدار و گزارشی را از اقدامات و عملکرد سه ساله استان و تصمیمات اتخاذ شده در روند اجرا و عملیاتی کردن پروژه ها و مصوبات سفر هیأت دولت به این استان ها ارائه کردند.

حسن روحانی در این دیدارها بر ضرورت اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی و اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات سفرهای استانی و همچنین لزوم توجه به توسعه سرمایه گذاری، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان به منظور رونق اقتصادی و اشتغالزایی جوانان تحصیلکرده در این استان‌ها تاکید و دستورات لازم برای سرعت بخشیدن به این روند را صادر کرد.

رئیس جمهور همچنین بر تلاش مضاعف استانداران در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این استان ها تاکید کرد.

کد مطلب 3799107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه