بخش خصوصی آگاه و هشیار سبب توسعه اقتصادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا ظهر سه شنبه، در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: امروز بخش خصوصی آگاه و هشیاری داریم که در شرایط متفاوتی نسبت به دو دهه گذشته قرار دارد به طوری که در همه استان‌ها و شهرها شاهد بیانات و ارائه نظرات کارشناسی و سنجیده از سوی بخش خصوصی هستیم.

وی بیان داشت: سعی کردیم تا در تصمیم گیری‌های خود از بخش خصوصی استفاده کنیم ما در محیط کسب و کار اتکا کار کارشناسی خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم که در این راستا نمایندگانی از اتاق بازرگانی حضور دارند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اقتصاد ما از سال‌های دور از بیماری ساختاری مزمن رنج می‌برده که نتیجه آن نظام اقتصادی متکی به بخش دولتی است، تصریح کرد: عمده اقتصاد ما در بخش دولتی و شبه دولتی قرار گرفته و شرایط برای عرض اندام بخش خصوصی فراهم نبوده است، در این راستا سیاست‌ها در دوره‌های اخیر بر مشکلات افزود و با اقدامات نسنجیده این عدم تعادل‌ها تشدید شد.

وی گفت: جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را به صورت مرتب تشکیل داده و مطالب را به صورت مکرر از زبان بخش خصوصی شنیده‌ایم هرچند نوع مطالب چندان تازگی ندارد و مشکلات و دغدغه‌هایی است که بخش خصوصی با آن مواجه بوده، البته همه می‌دانیم اقتصاد ما بیمار است و از مشکلات ساختاری رنج می‌برد و حل این مشکل نیاز به بررسی علمی دارد.