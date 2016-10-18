نگرانی روسیه از نفوذ داعش از عراق به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: تعلیق پرواز جنگنده های روسیه و سوریه بیانگر حسن نیت مسکو در حمایت از جدایی و تفاوت قائل شدن میان مخالفان در حلب و جبهه النصره است.

وی افزود: با «جان کری» وزیر خارجه آمریکا توافق کردیم که ماموریت کارشناسان نظامی در ژنو به منظور بیرون راندن جبهه النصره از حلب از سر گرفته شود.

لاوروف در ادامه گفت: افراد مسلحی که پس از خروج جبهه النصره از حلب در این شهر باقی خواهند ماند باید توافقنامه آتش بس را امضا کنند.

وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگر سخنان خود گفت: مقامات مسکو از نزدیک، رویدادهای عملیات موصل را دنبال می کنند. وی به نگرانی های روسیه نسبت به نفوذ داعش از عراق به سوریه اشاره و اعلام کرد: در این زمینه اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.