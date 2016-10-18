به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسفندیاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اکثر فرودگاه های کشور در حال انجام پروژه های بزرگ هستند، اظهار داشت: پس از ۷۰ سال فعالیت فرودگاه مهرآباد عملیات بازسازی اساسی باندهای این فرودگاه در دست اقدام بوده و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تنها برای بازسازی یکی از باندهای آن هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه حرکت جهادی عمده ای در شرکت فرودگاه های کشور و ناوبری هوایی ایران انجام شده است، افزود: پرداخت هزینه برای اپرون فرودگاه مهرآباد، خریداری رادارهای مورد نیاز کشور و خرید سیستم های اتوماسیون و بسیاری دیگر از دستگاه های مورد نیاز فرودگاه ها از دیگر اقدامات شرکت فرودگاه های کشور است.

قائم مقام شرکت فرودگاه های کشور بیان داشت: در لرستان شتاب حرکت جهادی برای توسعه فرودگاه نسبت به جاهای دیگر بسیار بالا بوده به طوری که این همه پروژه در طول دو سال و نیم به صورت هم زمان در این فرودگاه انجام شده که این اقدامات با وجود امکانات کم در این استان بی نظیر بوده است.

اسفندیاری با اشاره به اینکه زمینه های مناسبی برای توسعه در استان به وجود آمده است، افزود: لازم است بخش های دیگر استان مانند بخش گردشگری به تحرک درآیند.

وی و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای استفاده از تپه تاریخی موجود در محل فرودگاه خرم آباد در دستورکار قرار دارد یا خیر؟ اظهار داشت: این موضوعی است که در استان باید برای آن برنامه و تمهیدات لازم صورت گیرد ولی ما نیز هر برنامه ای که استان در این زمینه داشته باشد همراهی خواهیم کرد.

قائم مقام شرکت فرودگاه های کشور در پاسخ به سوالی گفت: فرودگاه بروجرد در برنامه سال ۹۵ شرکت فرودگاه های کشور قرار ندارد.

اسفندیاری با اشاره به اینکه بستر لازم برای جذب سرمایه گذاری غیر دولتی در فرودگاهها وجود دارد، عنوان کرد: شرکت فرودگاه های کشور آمادگی پذیرش بخش خصوصی در این حوزه را دارد و محیط های فرودگاه یکی از بهترین محیط ها برای پذیرش سرمایه بوده و اگر سرمایه گذاران به این بخش ورود پیدا کنند فرآیندی که داریم را در اختیار آن ها قرار می دهیم.

وی میزان طلب شرکت فرودگاه های کشور را از شرکت های هواپیمایی را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: اگر این مبلغ پرداخت شود می توانیم پروژه های بیشتری را اجرا کنیم.

قائم مقام فرودگاه های کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فرودگاه خرم آباد بعد از تطویل، باند لازم را برای فرود هواپیماهای پهن پیکر خواهد داشت، گفت: در عالم هواپیمایی بدون وجود ایمنی کسی نمی تواند حرکتی انجام دهد و متاسفانه هر کجا که سانحه مرگباری مانند سانحه سال ۸۰ در لرستان به وجود آمده هجمه هایی وجود دارد.

اسفندیاری گفت: در فرودگاه خرم آباد ۲۰ برابر درآمد آن در حال هزینه هستیم.