به گزارش خبرنگار مهر، کوروش سرورزاده پیش از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر جهرم گفت: دغدغه ما ایجاد یک کار متفاوت در مدیریت جدید دانشگاه آزاد بوده که پیوند با جهاد دانشگاهی و مرکز رشد فناوری شهرستان جهرم از جمله برنامه‌ها در دانشگاه است.

وی سوق دادن دانشجویان به سمت کارآفرینی را در ایجاد بازدهی شهرستان موثر دانست و افزود: در این راستا ضمن تفاهم‌نامه با مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی ویژه دانشجویان برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم به جذب بیش از 2 هزار و 300 دانشجو در سال تحصیلی جدید اشاره کرد که به نسبت سال گذشته کاهش داشته اما با توجه به اهداف دانشگاه در کیفی شدن فعالیت‌ها در این راستا تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رو به افزایش است.

وی با تاکید به توسعه تحصیلات تکمیلی در برنامه‌های دانشگاه آزاد، ایجاد رشته‌هایی مطابق با نیازهای شهر را اولویت این دانشگاه عنوان کرد که مقطع دکتری کشاورزی از جمله آن است.

سرورزاده با اشاره به اینکه درآمدهای دانشگاه جوابگوی هزینه‌ها نیست، اظهارکرد: درآمد غیر شهریه‌ای تدبیر ما برای ایجاد درآمدزایی دانشگاه بوده و برای این منظور استفاده از ظرفیت‌های باغی و گیاهان دارویی و توسعه امکانات آزمایشگاهی برای استفاده سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از جمله این تدابیر است.

وی فروش ساختمان پیشین دانشگاه آزاد را با توجه به رکود موجود در بازار کاری دشوار دانست و از شورای شهر جهرم خواست تا در تغییر کاربری این ساختمان به حوزه تجاری، این دانشگاه را یاری دهد.