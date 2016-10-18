شناسایی ۷۷ کودک کار خیابانی در خراسان شمالی

اسماعیل قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهمنظور ساماندهی کودکان کار و خیابانی از ابتدای امسال تاکنون در خراسان شمالی، ۷۷ کودک خیابانی جمعآوری شدهاند و به دلیل اینکه اکثر آنان دارای خانواده هستند در مرحله نخست این کودکان و سپس خانوادههای آنها توسط مددکاران اجتماعی این اداره کل مشاورههای لازم ارائه میشود.
قربانی افزود: از این تعداد کودک خیابانی ۷۱ کودک با اقدامات انجامشده تحویل خانوادههای خود داده شدهاند.
وی بابیان اینکه تعدادی از کودکان خیابانی به دلیل بد سرپرستی یا بیسرپرستی تحت حمایت بهزیستی قرار میگیرند، تصریح کرد: از ۷۷ کودک شناساییشده در استان چهار کودک به دلیل بیسرپرستی یا بیسرپرستی و یا صلاحیت نداشتن خانوادههای این کودکان به مراکز نگهداری شبه خانواده زیر نظر بهزیستی تحویل دادهشده است.
مدیرکل بهزیستی استان اظهار کرد: در حال حاضر دو نفر از این کودکان به مرکز نگهداری کودکان سپردهشدهاند تا تصمیم نهایی برای واگذار کردن یا نکردن به خانوادههای این دو کودک انجام شود.
قربانی بابیان اینکه سازمان بهزیستی اقدامات زیادی در حوزه توانمندسازی و خوداشتغالی انجام میدهد، افزود: برای ۵۳ نفر از کودکان خیابانی زمینه حرفهآموزی در رشتههای مختلف همچون تعمیرات موبایل، آرایشگری، چرمدوزی و غیره فراهمشده است.
وی بیان کرد: اغلب این کودکان از سطح فرهنگی و اقتصادی پایینی برخوردارند که برای حمایت از آنان بستههای حمایتی، غذایی، پوشاک، کیف، کفش و نوشتافزار تهیهشده است.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی بیان کرد: هماکنون ۷۳ نفراز این کودکان برای تحصیل در مدارس استان ثبتنامشدهاند.
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