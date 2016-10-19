پیش بینی اردوی مشترک بانوان پینگ پنگ باز با مجارستانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری اردوی مشترک با مجارستانی ها اولین برنامه ای است که برای تیم ملی تنیس روی میز بانوان بعد از المپیک اجرا می شود. البته هنوز نه زمان این اردو مشخص است و نه محل برگزاری آن!

این اردو از آنجا پیش بینی شده است که تیم ملی مردان آبان ماه در تور جهانی اتریش شرکت می کند. البته این رقابت ها همزمان در بخش بانوان هم برگزار می شود اما به خاطر تک حذفی بودن دیدارها، مسئولان فدراسیون تصمیم گرفتند تا برای تیم بانوان، به جای حضور در این مسابقات، یک اردوی مشترک پیش بینی کنند.

رایزنی های اولیه برای اردوی مشترک تیم ملی تنیس روی میز بانوان با مجارستان انجام شده است؛ این اردو یا در تهران برگزار می شود یا به میزبانی مجارستان و در یکی از شهرهای این کشور ضمن اینکه زمان اردو نیز بعد از رایزنی هایی نهایی با مسئولان تنیس روی میز این کشور مشخص خواهد شد.