پیش بینی اوضاع جوی مریخ دغدغه این روزهای ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپیس، اینجا بر روی زمین پیش بینی اوضاع جوی با ضریب دقت خیره کننده ای که با گذشته قابل مقایسه نیست، صورت می گیرد. این کار با استفاده از پیشرفته ترین فناوریهای ماهواره ای انجام می شود. حتی در این مسیر از مشاهدات صورت گرفته از ایستگاه فضایی بین المللی هم کمک گرفته می شود.

اما در مریخ چه می توان کرد؟ ناسا در نظر دارد تا حدود ۱۵ سال دیگر نخستین گروه از فضانوردانش را راهی مریخ کند و البته شرکت خصوصی اسپیس ایکس هم تلاشهایی در این زمینه انجام می دهد که حتی می تواند در این زمینه از ناسا هم سبقت بگیرد.

در حال حاضر مجموعه محدودی از ماهواره ها در مدار مریخ قرار دارند که با گردش به دور این سیاره روند اکتشافات روباتیکی در آن را تسریع می کنند. در این میان تنها شمار اندکی از آنها برای بررسی دقیق اتمسفر این سیاره به کار گرفته می شوند. به همین دلیل همزمان با فرود نخستین فضاپیمای حامل انسان در مریخ پیش بینی اوضاع جوی در این سیاره کار دشواری خواهد بود. به همین دلیل استفاده از شمار بیشتری از فناوریهای بررسی کننده اوضاع جوی این سیاره یک نیاز جدی به نظر می رسد.

با این حال پیش بینی ها حکایت از آن دارد که همزمان با نزدیکتر شدن موعد سفر نخستین گروه از انسانها به مریخ، شاهد فعال شدن شبکه بزرگی از سیستمهای پیشرفته ماهواره ای در اطراف این سیاره باشیم که فرآیند پیش بینی اوضاع جوی در آن را تسهیل می کند.

هم اکنون محققانی در MSSS واقع در سن دیگو آمریکا اوضاع آب و هوایی مریخ را به صورت هفته ای رصد می کنند که این کار از طریق دوربینهای نصب شده بر روی مریخ نوردها مدارگردهای فعال در مدار این سیاره صورت می گیرد.

یکی از اصلی ترین پیش بینی هایی که از این طریق صورت می گیرد متکی به دوربین مخصوص Mars Color Imager است که بر روی مدارگرد شناسایی کننده MRO متعلق به ناسا نصب شده است.