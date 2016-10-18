صنایعی غیر از نفت نیز در آلودگی هوای خوزستان دخیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی ظهر امروز سه شنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای کلانشهر اهواز در محل استانداری، اظهار کرد: استان خوزستان صنعتی است ولی فعالیت های دیگری نیز در آن وجود دارد که روند زیادی در آلودگی هایی غیر از ریزگردها برای مردم ایجاد می کنند.

وی تصریح کرد: با شواهد چشمی و نه علمی داریم نفت را به ایجاد این آلودگی ها متهم می کنیم ولی ممکن است صنایع دیگر نیز آلودگی داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاکید کرد: آیا ابزار پایش آلودگی های ایجاد شده از صنایع مختلف را داریم؟ که باید به این موضوع نیز توجه ویژه و جدی شود.

دبیر شورای ترافیک خوزستان نیز در ادامه عنوان کرد: معاینه فنی تمام ماشین های کشور در کل تهران است نه فقط در نقاط محدودیت طرح ترافیکی بلکه در تمام نقاط.

ایمان هدایت در ارتباط با تکمیل و مشخص شدن دوربین های ثبت تخلفات در کلانشهرها افزود: در اهواز ۴۴ دوربین در حال نصب است.

وی اضافه کرد: مراکز معاینه فنی نیز باید مجهز به سه دوربین برای تأیید اصالت پلاک خودرو باشند.