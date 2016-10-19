سختگیری آموزش و پرورش سبزوار برای ورود دانش آموزان به رشته تجربی

مرتضی بینش در گفتگو با مهر اظهار کرد: زنگ خطر دو رشته علوم انسانی و ریاضی در سطح کشور به صدا درآمده است و سبزوار نیز از جمله شهرستان‌هایی است که علاقه‌مندان به تحصیل در رشته تجربی آن نسبت به سال‌های گذشته افزایش محسوسی داشته است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده ۷.۱۹ درصد دانش آموزان در رشته ریاضی، ۵۰.۱۹ در رشته علوم انسانی و ۴۳.۶۳درصد در رشته تجربی تحصیل دارند و با توجه به دستور العمل وزارت آموزش و پرورش رعایت ظرفیت رشته تحصیلی در دستور کار قرار گرفته که به ناچار بایستی برای عدالت در سال تحصیلی آینده از سهمیه بندی آموزشی استفاده کنیم.

بینش در بخش دیگر صحبت‌هایش به عدم تناسب نیروی انسانی در حوزه آموزش و پرورش سبزوار اشاره کرد و گفت: ۶۵ درصد فرهنگیان شهرستان خانم و ۳۵ درصد آقا هستند که متاسفانه این موضوع سبب شده تا به ناچار از فرهنگیان خانم در مدارس روستایی مختلط استفاده کنیم.

وی ادامه داد: از طرفی نیز این موضوع باعث شده تا در تعدادی از رشته‌ها با مازاد نیرو و در برخی رشته ها با کمبود نیرو مواجه شویم.

مدیر آموزش و پرورش سبزوار در ادامه کمبود فضای آموزشی را از دیگر چالش‌های حوزه آموزشی برشمرد و گفت: شهرستان نیازمند کمک خیرانی چون وکیلی است که در نیشابور بیش از ۱۰۰ مدرسه احداث کرد که علاوه بر آن کلنگ ۶۸ مدرسه را نیز زده و قرار است آن را دو ساله تحویل آموزش و پرورش دهد.

بینش با بیان اینکه مدارس دو شیفته سبزوار حدود ۱۵ درصد از میانگین کشوری بیشتر است، اظهار کرد: در سطح کشور ۱۰ درصد مدارس دو شیفته اداره می‌شود در حالی‌که این رقم در شهرستان ۲۵ درصد است و این خط قرمز نظام آموزشی است زیرا علاوه بر مشکلات اخلاقی سبب کاهش بازدهی آموزشی نیز می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان سبزوار دارای ۵۳ هزار دانش آموز است که در حال حاضر نیازمند ساخت ۲۵ مدرسه با ۲۲۰ کلاس درس هستیم و در صورتی که ساخت این مدارس شروع شود تمامی مدارس سبزوار یک شیفته خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش سبزوار در ادامه از فرسودگی ۴۲ درصد فضای آموزشی سبزوار خبر داد و افزود: این درحالی است که فضای فرسوده کشوری ۳۳ درصد است و درصد زیادی از فضاهای فعلی آموزشی نیز فاقد استاندارد لازم برای دانش آموزان است.

وی اظهار کرد: ما نیازمند بهسازی و نوسازی مدارس سبزوار هستیم زیرا چنانچه زلزله‌ای رخ دهد عواقب بسیار جبران ناپذیری را پیش رو خواهیم داشت.