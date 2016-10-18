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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

مدیرکل آموزش وپرورش استان:

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یاسوج- مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: سومین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با شرکت ۳۸ هزار دانش آموز در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، هادی زارع پور ظهر سه شنبه درجلسه شورای آموزش وپرورش افزود: مراسم افتتاحیه این المپیاد از ۲۶ مهرماه لغایت دوم آبان ماه به صورت درون مدرسه انجام می پذیرد.

زارع پور بااشاره به پیام مقام معظم رهبری درتوصیه به جوانان جهت پرداختن به تحصیل ، تهذیب و ورزش ابراز داشت: ارتقای سطح سلامت جسمی و به طبع آن روحی دانش آموزان، ایجاد روحیه نشاط، افزایش راندمان تحصیلی، شناسایی دانش آموزان توانمند از مزایای این المپیاد است.

زارع پور گفت: مراسم اختتامیه این المپیاد در اواخر بهمن واوایل اسفند ماه برگزار می شود.

کد مطلب 3799274

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