المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، هادی زارع پور ظهر سه شنبه درجلسه شورای آموزش وپرورش افزود: مراسم افتتاحیه این المپیاد از ۲۶ مهرماه لغایت دوم آبان ماه به صورت درون مدرسه انجام می پذیرد.

زارع پور بااشاره به پیام مقام معظم رهبری درتوصیه به جوانان جهت پرداختن به تحصیل ، تهذیب و ورزش ابراز داشت: ارتقای سطح سلامت جسمی و به طبع آن روحی دانش آموزان، ایجاد روحیه نشاط، افزایش راندمان تحصیلی، شناسایی دانش آموزان توانمند از مزایای این المپیاد است.

زارع پور گفت: مراسم اختتامیه این المپیاد در اواخر بهمن واوایل اسفند ماه برگزار می شود.