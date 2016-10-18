به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله مظاهری، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز با مرجع عالیقدر آیت‌الله مظاهری دیدار کرد.

آیت الله حسین مظاهری در این دیدار با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما بیمار است، بر تلاش‌های علمی و عملی دولت در این زمینه تأکید و اظهار کرد: علاج بیماری اقتصاد مسأله‌ای بسیار ضروری است؛ درمان بیماری اقتصاد، نیازمند تدبیر و زمان طولانی است و نمی‌توان توقع داشت در یک دولت همه مسائل اقتصادی و مشکلات قبلی حل شود ولی با این حال دولت هم باید با برنامه‌ریزی گسترده و اقدام مؤثر برای رفع معضلات معیشتی مردم تدابیری را اتخاذ کند.

وی با اشاره به اینکه مردم از معضلاتی نظیر رکود، بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، گرانی و اجحاف‌های مالیاتی رنج می‌برند، حل این‌گونه معضلات را نیازمند اتحاد و وحدت کلمه و اقدام هماهنگ و همگانی از سوی همه مسؤولان دانست و خاطر نشان کرد: نباید تصور شود که یک دستگاه خاص یا حتی کل دولت به تنهایی قادر به حل همه معضلات و مسائل پیچیده اقتصادی هستند، بلکه این کار بزرگ به‌ جز با اتحاد درونی دولت، هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها و نیز صبر و استقامت مردم، انجام نخواهد شد.

این مرجع تقلید در این‌باره با قدردانی از صبر و استقامت ستودنی ملت بزرگوار ایران و با اشاره به اینکه مردم همواره در برابر مشکلات مختلف، مقاومت آگاهانه‌ای داشته‌اند، تصریح کردند: در حال حاضر مهم‌ترین موانع زیربنایی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اختلاف و افتراق بین مسؤولان در قوای مختلف، کارشکنی‌های ناشی از باندبازی و سیاست‌بازی و نیز دخالت و نظریه‌پردازی افراد غیر متخصص و غیر کارشناس در امور اقتصادی است و تا وقتی که این سه مشکل اساسی حل نشود، انتظار علاج بیماری اقتصاد، انتظار بی‌جایی است.

وی عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن، همچنین اقدامات غیراصولی و غیرشرعی برخی بانک‌ها و نیز اجحاف در دریافت مالیات را از دیگر موانع بهبود اوضاع اقتصادی برشمرده و تأکید کرد: مساله ربا، سودهای کلان و حیف‌ و میل در برخی بانک‌ها باید به صورت اساسی حل شود؛ چنانکه برای مشکلات مالیاتی و اقدامات نادرستی که در این زمینه وجود دارد، باید چاره ‌اندیشی شود و با اهتمام و توجه به همه ابعاد اقتصاد مقاومتی، زمینه برای درمان اقتصاد بیمار فراهم شده و به تدریج مشکلات اقتصادی، کاهش پیدا کند.

آیت‌الله مظاهری با تأکید بر ضرورت وجود انتقاد سازنده و نیز انتقاد پذیری، حمله و هجمه غیراخلاقی به دولت و مسؤولان خدمت‌گذار را شدیداً نکوهش کرد و افزود: اتهام، افترا و اهانت به مسؤولان با انتقاد سازنده و خیرخواهی، تفاوت اساسی دارد و برخلاف تعالیم اخلاقی اسلام و ارزش‌های انسانی است.

وی در این رابطه تصریح کردند: انسان متأسف می‌شود که برخی از افراد، بدون هیچ واهمه‌ای به مسؤولان و وزرای خدمت‌گذار، تهمت خیانت و وابستگی به اجانب می‌زنند و با تندروی و بی‌انصافی، باعث تخریب و تضعیف دولت می‌شوند؛ در حالی‌که همواره امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری این گونه اقدامات را نکوهش کرده و آن را خلاف عقل، شرع، اخلاق و قانون برشمرده‌اند.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از بیانات خود مساله بحرانی آب در همه کشور و به خصوص در استان اصفهان را یادآور شده با تأکید بر اهمیت و برجستگی جایگاه آب در اقتصاد همه ملت‌ها، خاطر نشان کرد: اگر چه اقدامات خوبی در رابطه با حل و فصل معضلات و مسائل زاینده‌رود صورت پذیرفته است، اما این اقدامات، اصلاً کافی نیست و باید برای حل این مشکل که قطعاً یک مشکل ملی است و ابعاد گوناگون آن، فراتر از یک استان است، تدابیر اساسی اندیشیده شود و اقدامات جدی به عمل آید.

وی با اشاره به عمل‌ نشدن برخی قول‌های قبلی مسؤولان در زمینه حل مشکلات زاینده‌رود، تأکید کردند: آنچه در قضیه زاینده‌رود مهم است، این که اولاً باید با یک مدیریت واحد و یکپارچه، حق همه حق‌داران، تضمین و تأمین شده و حق هیچ شهر و روستایی تضییع نشود و ثانیاً اقداماتی که برای احیا زاینده‌رود و تضمین استمرار حیات آن ضرورت دارد، با تدبیر و جدیت و سرعت و بدون هیچ ملاحظه‌ای، انجام پذیرد.

آیت‌الله مظاهری با بیان اینکه اکنون آب کشاورزی استان اصفهان به خصوص در مناطق شرقی این استان تأمین نمی‌شود، به برخی مشکلات و معضلات معیشتی کشاورزان زحمت‌کش اشاره کرد و تأکید کرد: آب کشاورزی حق کشاورزان است و در صورت ناتوانی در تأمین آن، طبعاً باید برای آنان، جبران خسارت شده تا برخی از معضلات آنان حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد: کاهش قابل توجه درآمدهای دولت به سبب مشکلات بین‌المللی

در ابتدای این دیدار، علی طیب‌نیا با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و مشکلات و معضلات گوناگون در این زمینه، برخی از برنامه‌های عملیاتی دولت در سال جاری برای اجرا و پیشرفت بحث اقتصاد مقاومتی از جمله تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در همه استان‌ها و حضور اعضای دولت در این ستادها به منظور بررسی مسائل و معضلات اقتصادی را تشریح کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: کاهش قابل توجه درآمدهای دولت به سبب مشکلات بین‌المللی و نیز وجود برخی از برخوردهای ناروای سیاسی با دولت که موجب فشار و تضعیف خدمت‌گزاران مردم است.

وی تأکید کرد: دولت علی‌رغم همه این مسائل و فشارها، مصمم است که با پرهیز از حاشیه‌ها، همت خود را بر حل ‌و فصل مشکلات اقتصادی کشور متمرکز سازد و به حمدالله زمینه‌های روشنی در این خصوص ایجاد شده که نتایج آن در حال آشکارشدن است ولی با این وجود، همواره خود را در قبال مردم بزرگوار و خصوصاً در مقابل خون‌های مطهر شهیدان عزیز، مدیون می‌داند.

طیب‌نیا با اشاره به عنایات خاص مراجع عظام تقلید به دولت، رهنمودها و هدایت‌های آنان را برای مجموعه دولت راهگشا و دلگرم‌کننده دانسته و از حمایت و توجه همیشگی آیت‌الله مظاهری به دولت صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.