معلولان شهر تهران در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، عبدالحسین مسلمی اظهار داشت: به مناسبت هفتمین روز از شهادت امام حسین(ع)، مراسم سوگواری سالار شهیدان در قالب سخنرانی مذهبی، سینه زنی، راهپیمایی دسته های عزاداری در محوطه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با حضور ۱۱۰ نفر از معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی شهر تهران برگزار شد.

مسلمی ظرفیت معنوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را بسیار ارزشمند برشمرد و افزود: حضور هیئت عزاداری کانون معلولان شهر تهران در این فضای روحانی، حس و حال خوبی را برای اعضای این کانون ایجاد کرد و این اقدام به خوبی استعدادهای ناتوانان جسمی، حرکتی و ذهنی را در فعالیت های فرهنگی به نمایش گذاشت.

وی به فعالیت کانون های معلولان محلات نیز اشاره کرد و گفت: با شکل گیری این کانون ها در سراهای محله، بستر مشارکت معلولان در برنامه های فرهنگی، اجتماعی و آئینی فراهم شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه ویژه برنامه های متنوع آموزشی، تفریحی و مهارتی برای اعضای کانون های معلولین محلات در طول سال انجام می شود، یادآور شد: خیرین و افراد نیکوکار علاقه مند برای کمک به این افراد، می توانند به سراهای محله محلات مراجعه کنند.