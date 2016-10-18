به گزارش خبرگزاری مهر، جشن انتشار ۲ فیلم مستند با عنوان «همه درختان من» و «یک ساعت از یک عمر» دوم آبان ماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره یک پردیس چارسو با حضور علاقمندان و فعالان محیط زیست برگزار می‌شود.

بنی‌اعتماد مستند «همه درختان من» را در سال ٩٣ درباره مه‌لقا ملاح، بانوی محیط ‌زیست ایران، ساخت. از مه‌لقا ملاح به‌عنوان مادر محیط‌زیست ایران یاد می‌شود.

در خلاصه داستان مستند «همه درختان من» آمده است: مه لقا ملاح کهنسال ترین فعال محیط زیست و موسس اولین ان. جی. او محیط زیستی ایران است. سپری کردن چند روز در خانه و همراهی با او در گردهمایی ها و فعالیت های محیط زیستی بهانه ای برای تصویر کردن وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران است.

مدت زمان این مستند ۵۰ دقیقه است و آهنگ «ایران ایران» محمد نوری موسیقی انتخاب شده برای این اثر است.

«یک ساعت از یک عمر» نیز به‌طور عمده از گفتگو با اسکندر فیروز در منزل او با همراهی محمد درویش، هوشنگ ضیایی و مژگان جمشیدی تشکیل می‌شود.

در خلاصه «یک ساعت از یک عمر» آمده است: اسکندر فیروز بنیان گذار سازمان حفاظت از محیط زیست را پدر محیط زیست ایران می نامند. نشست و گفتگوی چند ساعته سه نفر از فعالان محیط زیست با او، تاریخ شفاهی و نگاه گذرایی است از یک عمر تجربه و دغدغه های وطن پرستانه اسکندر فیروز.

این ۲ مستند که به تهیه‌کنندگی مجتبی میرتهماسب تولید شده‌اند، از سوی مرکز موسیقی بتهوون منتشر شده‌اند.