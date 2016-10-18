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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

وزیر بهداشت:

تخت روانپزشکی نداریم

تخت روانپزشکی نداریم

وزیر بهداشت با اشاره به کمبود شدید تخت بیمارستانی برای بیماران اعصاب و روان، گفت: تقریبا هیچ تختی برای این بیماران نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران که در بیمارستان میلاد برگزار می شود، اظهارداشت: تخت های بیمارستانی که برای بیماران روانپزشکی استفاده می شود، تخت های عمومی است.

وی با اعلام اینکه تخت بیمارستانی خیلی کم داریم، افزود: البته بخشنامه کردیم که ۱۰ درصد تخت های بیمارستانی به بیماران اعصاب و روان اختصاص دهند.

وزیر بهداشت از بهره برداری ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی در دو تا سه هفته آینده برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: حداقل ۴۰ هزار تخت بیمارستانی برای بیماران اعصاب و روان می خواهیم و الان در حدود ۱۰ هزار تخت داریم.

هاشمی در ارتباط با وجود ۲۱ هزار تخت روانپزشکی در کشور، افزود: به نظر می رسد آنقدر کمبود و مشکل در  شهرستان ها وجود دارد که این تخت ها به بیماران اعصاب و روان نرسد.

کد مطلب 3799286

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