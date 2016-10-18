تخت روانپزشکی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران که در بیمارستان میلاد برگزار می شود، اظهارداشت: تخت های بیمارستانی که برای بیماران روانپزشکی استفاده می شود، تخت های عمومی است.

وی با اعلام اینکه تخت بیمارستانی خیلی کم داریم، افزود: البته بخشنامه کردیم که ۱۰ درصد تخت های بیمارستانی به بیماران اعصاب و روان اختصاص دهند.

وزیر بهداشت از بهره برداری ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی در دو تا سه هفته آینده برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: حداقل ۴۰ هزار تخت بیمارستانی برای بیماران اعصاب و روان می خواهیم و الان در حدود ۱۰ هزار تخت داریم.

هاشمی در ارتباط با وجود ۲۱ هزار تخت روانپزشکی در کشور، افزود: به نظر می رسد آنقدر کمبود و مشکل در شهرستان ها وجود دارد که این تخت ها به بیماران اعصاب و روان نرسد.