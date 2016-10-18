اختصاص نخستین جلسه شورای عالی حوزه به پیگیری منویات رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله مرتضی مقتدایی با اشاره به موضوع دیدار شورای عالی حوزه با رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های این شورا، گفت: این دیدار، برکات بسیاری برای شورای عالی حوزه داشته است که در این راستا به دنبال تحقق منویات معظم له می‌باشیم.

وی اظهار داشت: ایشان در این دیدار توصیه‌های باارزشی همچون تدوین طرح تحول، برنامه ریزی بلندمدت، راه اندازی مرکز مطالعات راهبردی، تربیت مبلغ، شناسایی استعدادهای برتر، ترویج مطالعه، توجه و اهتمام بیشتر به دروس اصلی حوزه و توجه بیشتر بر تهذیب و اخلاق داشته‌اند.

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه ابراز داشت: اهمیت به سنت‌ها و جایگاه عظیم حوزه از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

عضو خبرگان رهبری گفت: نخستین جلسه شورای عالی حوزه های علمیه با محوریت توصیه‌های رهبر انقلاب در آن دیدار تشکیل شده که در این راستا راه کارهایی برای اجرای منویات ایشان پیش بینی و تصمیم گیری شده است.

آیت الله مقتدایی در پایان تصریح کرد: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مسئول اجرای تصمیمات شورای عالی بوده و در این راستا تصمیم گیری ها را به مرحله اجرا در خواهد آورد.