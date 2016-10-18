به گزارش خبرنگار مهر، وحید خلیل‌اللهی بعدازظهر سه‌شنبه در دوازدهمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: هم اینکه ۶۵ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت است.

وی افزود: این رقم ۱۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری است و از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در قالب بیمه سلامت همگانی هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تعداد مراجعات سال گذشته بیمه سلامت را چهار میلیون بار عنوان و اضافه کرد: به دلیل ارتقا خدمات کیفی ارائه شده تعداد مراجعات با رشد همراه است.

خلیل‌اللهی به پرداخت هزینه‌های بستری و دارویی دو هزار و ۲۶۰ میلیارد ریالی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۶۱۸ موسسه طرف قرارداد ماه هستند.

وی به پیش‌بینی پرداخت دو هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال هزینه درمانی و بستری در سال جاری تأکید و اضافه کرد: به دلیل پوشش کامل جمعیتی در سال‌های اخیر درآمد این سازمان ثابت باقی مانده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان همچنین به افزایش مراجعات بیماران خاص به ویژه MS اشاره کرد و افزود: هزار و ۱۱۱ بیمار خاص از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.