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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

مدیرکل بیمه سلامت اردبیل:

۸۰۲ هزار شهروند اردبیلی از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند

۸۰۲ هزار شهروند اردبیلی از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند

اردبیل – مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل از بهره‌مندی ۸۰۲ هزار شهروند مناطق شهری و روستایی این استان از خدمات بیمه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خلیل‌اللهی بعدازظهر سه‌شنبه در دوازدهمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: هم اینکه ۶۵ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت است.

وی افزود: این رقم ۱۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری است و از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در قالب بیمه سلامت همگانی هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تعداد مراجعات سال گذشته بیمه سلامت را چهار میلیون بار عنوان و اضافه کرد: به دلیل ارتقا خدمات کیفی ارائه شده تعداد مراجعات با رشد همراه است.

خلیل‌اللهی به پرداخت هزینه‌های بستری و دارویی دو هزار و ۲۶۰ میلیارد ریالی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۶۱۸ موسسه طرف قرارداد ماه هستند.

وی به پیش‌بینی پرداخت دو هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال هزینه درمانی و بستری در سال جاری تأکید و اضافه کرد: به دلیل پوشش کامل جمعیتی در سال‌های اخیر درآمد این سازمان ثابت باقی مانده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان همچنین به افزایش مراجعات بیماران خاص به ویژه MS اشاره کرد و افزود: هزار و ۱۱۱ بیمار خاص از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

کد مطلب 3799291
محمد میرزایی ناطق

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