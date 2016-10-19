تغییر زمان برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی شطرنج (فیده) برای نخستین بار در طول تاریخ امتیاز برگزاری رقابت های قهرمانی زنان جهان را به ایران داده است. بر این اساس دوره آتی این مسابقات سال آینده میلادی و طی روزهای ۶ فوریه تا اول مارچ (۱۸ بهمن ماه تا ۱۱ اسفندماه) به میزبانی کشورمان و در تهران برگزار می شود.

۶۴ شطرنجباز برتر جهان از ۲۶ کشور برگزارکننده رقابت های قهرمانی زنان جهان هستند. برخی از این شطرنجبازان پیش از سفر به ایران و حضور در این رقابت ها، در یک دوره مسابقات آزاد که به میزبانی جبل الطارق برگزار می شود، شرکت می کنند.

رقابت های شطرنج آزاد جبل الطارق دوم فوریه (۱۴ بهمن ماه) تمام می شود یعنی چهار روز پیش از آغاز مسابقات قهرمانی زنان جهان در ایران؛ به همین دلیل بازیکنانی که حضور در این دو رویداد را در دستور کار دارند از فدراسیون جهانی شطرنج درخواست تغییر زمان برگزاری مسابقات ایران و تاخیر دو روزه در آغاز آن را داده اند. این موضوعی است که در نشست آتی مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج با قائم مقام رئیس فیده مورد بررسی قرار می گیرد تا نتیجه گیری نهایی در مورد آن انجام شود.

در صورت موافقت فیده با درخواست مطرح شده از سوی برخی شطرنجبازان برای تاخیر در آغاز مسابقات قهرمانی زنان جهان، این رقابت ها به جای ۱۸ بهمن ماه از ۲۰ ماه در تهران آغاز می شود و تا ۱۳ اسفندماه هم ادامه خواهد داشت.

مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان یکی از معتبرترین رویدادها در تقویم فیده به حساب می آید. ۴۵۰ هزار دلار جایزه نقدی این رقابت ها است که میان هر ۶۴ بازیکن شرکت کننده توزیع می شود. سهم نفر اول این رقابت ها ۶۰ هزار دلار است ضمن اینکه هر یک از ۳۲ بازیکنی که در مرحله اول حذف می شوند نیز ۳۷۵۰ دلار دریافت می کنند.

میترا حجازی پور به عنوان قهرمان آسیا همراه سارا سادات خادم الشریعه و آتوسا پورکاشیان نماینده ایران در مسابقات شطرنج ۲۰۱۷ قهرمانی زنان جهان هستند.