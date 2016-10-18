برگزاری نمایشگاه نگارگری و هنرهای جلیل قرآنی در خانه تاریخی زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، حسن بحرینی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی قم گفت: در نمایشگاه نگارگری و هنرهای جلیل قرآنی که با هدف اشاعه هنرهای کهن ایرانی- اسلامی برگزار می‌شود، ۲۵ اثر از خانم لیلی عظیمی فهیم، مذهب و نگارگر در رشته‌های تذهیب، مینیاتور، گل و مرغ و کارهای لاکی به نمایش گذاشته می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه آثاری از قاب آیینه‏‌ها، تذهیب‌های قرآنی، گل و مرغ‌های نفیس و شمسه‌های طلاکاری از آثار برجسته در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی قم همچنین گفت: اجرای تذهیب قرآن مجید بر روی چرم با نگاره‌های منحصر بفرد، انتخاب و شرکت در نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران در رم ایتالیا، برگزاری نمایشگاه اختصاصی نگارگری در مجلس شواری اسلامی و تذهیب نسخ خطی مانند یک جلد قرآن کریم دویست ساله و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از دیگر فعالیت‌های این هنرمند می‌باشد.

علاقمندان به هنرهای اصیل ایرانی، برای بازدید این آثار می‌توانند از ساعت ۸صبح تا ۱۴ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه به خانه تاریخی زند واقع در قم، چهارمردان کوچه ۱۷ مراجعه نمایند و نیز آثار را در سایت نیهور مشاهده نمایند.