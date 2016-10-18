به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فیضالله اسد پور ظهر سهشنبه در جلسه هماهنگی ستاد اربعین شهرستان نهاوند، گفت: سازمان اوقاف با توجه به رسالت مشخص در داخل و مرزهای خروجی کشور نسبت به ساماندهی و خدماترسانی به زوار اربعین اقدام می کند.
وی ادامه داد: طی سال گذشته توسط خیرین و تولیت آستان شاهزاده محمد و علی نهاوند بیش از ۳۰ تن سمنوی اعلاء تهیه و در سطح شهرستان، کشور و بخشی ازآن برای توزیع در موکبهای عراق ارسالشده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند، گفت: امسال نیز بهرسم سال گذشته با همکاری خیرین و تولیت شاهزاده محمد این اقدام ارزشمند بهصورت گستردهتری با برنامهریزی بیشتر صورت خواهد گرفت و علاوه بر سمنو، حلوا و خشکبار نیز به موکبهای موجود در مرز ایلام، مهران و کشور عراق برای توزیع ارسال میشود.
وی با اشاره به اینکه محور نهاوند - گلوگاه ورودی و خروجی عتبات عالیات است، گفت: با توجه به اینکه در منطقه نهاوند سرما غالبا پیش از موقع ورود میکند برای اسکان اضطراری زائران همچون سال گذشته مساجدی را در نظر گرفتهایم.
حجتالاسلام اسدپور با اشاره به مهیاسازی مسجد قمر بنیهاشم(ع) فیروزان، سیدالشهدا شهرک شهید حیدری و مسجد پارک کوثر گفت: علاوه بر این ۳ مسجد، امامزاده واجبالتعظیم محمد و علی در نهاوند، امامزاده جعفر(ع) کوهانی و امامزاده ابراهیم واقع در روستای دره ابراهیم در مواقع اضطرار و نیاز آماده اسکان زائران شدهاند.
نظر شما