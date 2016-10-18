رویترز: عملیات موصل یک «ریسک تمام عیار» برای آمریکا و اوباماست

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارش خود می نویسد: عراق و آمریکا بدون آنکه درمورد نحوه اداره موصل پس از خروج عناصر داعش تصمیم‌گیری کرده باشند، عملیات سنگینی را برای بازپس‌گیری این شهر آغاز کرده‌اند. مقامات آمریکایی به خوبی از ریسک‌ها و کاستی‌های نقشه آزادسازی موصل آگاهند و می‌دانند که وجود قومیت‌های مختلف در پایتخت خودخوانده داعش در عراق تا چه اندازه می‌تواند پس از آزادسازی موصل، کار را برای آنها دشوار کند.

با این حال، آنها به این نتیجه رسیده‌اند که تدوین یک راه‌حل سیاسی برای حل منازعات فرقه‌ای احتمالی پیش از خارج کردن عناصر داعش از این شهر چندان واقع‌بینانه نیست و اکنون که داعش به لحاظ نظامی آسیب‌پذیر شده است، بهترین زمان برای حمله به این گروه تروریستی است نه پرداختن به نگرانی‌های مربوط به آینده.

مقامات عراقی و آمریکایی می‌گویند طرح‌هایی را برای اداره شهر موصل و بازگرداندن جمعیت آن در اختیار دارند که بررسی و امکان‌سنجی اجرای آنها را به پس از آزادی این شهر از چنگ داعش موکول کرده‌اند. اما در این میان، مسائل مهمی وجود دارند که می‌توانند بر ثبات آینده عراق تاثیرگذار باشند. یکی از این مسائل، دعاوی ارضی سختی است که در منطقه کرکوک و در مرزهای پرمناقشه کردستان عراق در جریان است.

مسئله دیگر، چگونگی تقسیم قدرت بین اعراب سنی، کردها و اقلیت ترکمن، مسیحی و ایزدی ساکن موصل است.

بی‌توجهی آمریکا به این مسائل در حالی صورت می‌گیرد که این کشور طی سال‌های اخیر به کرات دریافته است که دوران پس از جنگ به مراتب دشوارتر و مشکل‌سازتر از خود جنگ است. بارزترین مثال این بی‌تدبیری، جنگ عراق است که آمریکا در سال ۲۰۰۳ بدون هیچ طرحی برای عراق پس از جنگ وارد آن شد و با این کار، موجی از ناآرامی و بی‌ثباتی را در این کشور ایجاد کرد که پس از ۱۳ سال هنوز ادامه دارد. در افغانستان نیز ۱۵ سال پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور، طالبان همچنان شکست نخورده باقی مانده است.

با این حال، این بار نیز ظاهرا قرار است وضعیت به همان شکل باشد. اما آمریکا همچنان بر این باور است که اگر بخواهد پیش از آزادی موصل مسائل مربوط به آینده آن را حل کند، داعش تا ابد در این شهر باقی خواهد ماند. شاید به این دلیل که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا تنها می‌خواهد پیش از ترک کاخ سفید، آزادی موصل را به عنوان یک میراث بزرگ از خود به یادگار بگذارد؛ یا اینکه دستکم تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده، تا حد امکان داعش را در عراق وادار به عقب نشینی کند.