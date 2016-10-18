قانون برای تمامی اعضای شورای شهر همدان فصل الخطاب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر سه شنبه در صحن علنی شورای شهر همدان اظهار داشت: چهارم مهر ماه امسال نامه‌ای توسط استانداری مبنی بر اینکه شهردار همدان از ۱۵ مهر ماه بازنشسته است برای شهردار و رونوشت آن برای ریاست شورای شهر ارسال شد.

میرزایی با بیان اینکه شورا موضوع بازنشستگی شهردار را از شورای عالی استان‌ها و استانداری مورد پیگیری قرار داده است، گفت: براساس اعلام نظر این دو مرجع، این نامه براساس قانون مصوب بازنشستگی اردیبهشت ماه امسال درباره عدم به کارگیری افراد بازنشسته به شورای شهر و شهردار همدان ابلاغ شده است.

وی با اعلام اینکه تاکنون سازمان بازنشستگی پاسخی به استعلام وضعیت بازنشستگی شهردار همدان اعلام نکرده است، افزود: تصمیم شورای اسلامی شهر بر این است تا اعلام قطعی سازمان در خصوص وضعیت بازنشستگی شهردار منتظر بماند.

اعضای شورای شهر درباره وضعیت شهردار همدان تا زمان قطعی شدن موضوع از مصاحبه های چالشی و تفرقه افکنانه خودداری کنند رئیس شورای شهر همدان خطاب به اعضای شورا و رسانه‌ها اظهار داشت: درباره وضعیت شهردار همدان تا زمان قطعی شدن موضوع از مصاحبه های چالشی و تفرقه افکنانه خودداری کنند تا بتوان در فضایی آرام و به دور از تنش کارها را پیش برد.

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کمیته‌ای هفت نفره با حضور مدیران مرتبط زیرمجموعه شهرداری همدان تشکیل شده و پرونده‌هایی که از ۱۵ یا ۲۰ سال قبل بلاتکلیف مانده و شهرداری را با چالش مواجه کرده را از ابتدا مورد بررسی قرار می‌دهند که باید تا دو ماه آینده وضعیت آنها را تعیین تکلیف کنند.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان نیز در این جلسه گفت: برخی اصلاحات هندسی در سطح شهر همدان انجام می‌شود که اعضای شورا شهر همدان از آن بی‌اطلاع هستند.

حمیدرضا طبی مسرور با اشاره به اینکه روزانه شاهد باز و بسته کردن بلوارهای شهر همدان هستیم، گفت: این موضوع در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان است که انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی لازم به اعضای شورای شهر قبل از اجرا صورت گیرد.

اعضای شورا باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند

وی با اعلام اینکه از دیدگاه اعضای شورای شهر همدان و کارشناسان برای تدوین طرح‌های اصلاح هندسی شهر همدان استفاده شود، اظهار داشت: اعضای شورا باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند که در این شرایط این امکان وجود ندارد.

طبی مسرور با اعلام اینکه پروژه پیاده‌راه‌سازی بوعلی رو به اتمام است، اضافه کرد: اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای پروژه پیاده‌راه‌سازی خیابان اکباتان وجود دارد و انتظار می‌رود تا قبل از شروع فصل سرما این پروژه نیز آغاز شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به اینکه مجتمع الماس همدان ۱۵ میلیارد تومان به شهرداری همدان بدهکار است، گفت: در این پروژه از نام خانواده شهدا و ایثارگران استفاده شد ولی حقوقی به آنها پرداخت نشد.

ابراهیم مولوی با بیان اینکه مشکلات این مجتمع بدون سواستفاده از ارزش‌ها تعیین تکلیف و حل شود، اضافه کرد: در این مجتمع بیش از هزار و ۲۰۰ متر مربع با کاربری پارکینگ به تجاری بدون مجوز تغییر کاربری پیدا کرده است.

مولوی اظهار داشت: زمینی که هیئت مدیره این مجتمع برای انتقال به شهرداری در نظر گرفته دو میلیارد تومان ارزش دارد که با دو میلیارد تومان پرداخت نقدی آنها در مجموع چهار میلیارد تومان خواهد بود.

تعیین تکلیف بدهی مجتمع الماس به شهرداری

مولوی تاکید کرد: مابقی بدهی این مجتمع به شهرداری همدان نیز باید تعیین تکلیف شود چراکه در این شرایط مالی شهرداری باید به فکر کسب درآمد نیز باشد.

وی با بیان اینکه باید ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر مشکلات شهروندان همدانی را که در مجتمع واحدهای تجاری الماس بوجود آمده حل شود، افزود: به دلیل اینکه واحدهای تجاری و مستاجرین این مجتمع قصوری در بوجود آمدن این شرایط نداشته اند و حق قانونی و مسلم این افراد است که برای آنها افراد سند مالکیت صادر شده و پارکینگ اختصاصی در جوار این ملک مدیریت شهری احداث کند.

شهردار همدان نیز از اتمام پیاده‌راه‌سازی خیابان بوعلی همدان در دو ماه آینده خبر داد و گفت: مناقصه خودروهای برقی پیاده‌راه بوعلی باید توسط معاونت حمل و نقل شهرداری انجام شود.

سیدمصطفی رسولی با اشاره به اینکه شهرداری همدان عملکرد مطلوبی در زمینه اجرای پروژه پیاده‌راه‌سازی بوعلی داشته است، افزود: خوشبختانه اهالی و کسبه این منطقه همراهی مناسبی با شهرداری همدان در زمینه اجرای پروژه پیاده‌راه‌ خیابان بوعلی همدان داشتند و به زودی نتیجه اجرای این پروژه را می‌بینند.

رسولی عنوان کرد: اجرای پروژه پیاده‌راه‌سازی خیابان بوعلی پس از ۱۲ سال اتفاقی بزرگ در دوره چهارم شورای شهر بود که انتظار می‌رود رسانه‌ها به این مسئله بیشتر بپردازند.

وی از اعضای شورای شهر همدان خواست تا از چهار منطقه شهرداری همدان بازدید کرده و عملکرد مدیران مناطق چهارگانه شهرداری همدان را مورد بررسی قرار دهند.

رسولی با اعلام اینکه اعضای شورای شهر همدان از منطقه سه شهرداری همدان بازدید داشته باشند چراکه تغییرات خوبی در این منطقه رخ داده است، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های آسفالت معابر مناطق سه و چهار شهرداری همدان در اولویت بوده و باید نسبت به این مسئله توجه داشت.