به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صدیقی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بیمارستانسازی و تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی با اشاره به اینکه شرکتکنندگانی از کشورهای ایتالیا، انگلستان، آلمان، ترکیه، کره جنوبی، عمان، امارات متحده عربی و فرانسه در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: آخرین دستاوردهای صنعت ساخت بیمارستان و تجهیزات بیمارستانی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
مسئول برگزاری دومین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی با بیان اینکه ۹۰ شرکت داخلی و ۱۴ شرکت خارجی و نمایندگی در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: مدیران بیمارستانها، پزشکان، متخصصان و مدیران فنی دانشگاههای علوم پزشکی از جمله کسانی هستند که بازدید از این نمایشگاه برایشان بسیار مؤثر است.
وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی باید مورد حمایت وزارت بهداشت قرار گیرند چرا که سلامت اساسیترین نیاز بشر در سبد مصرفی مردم بوده و این موضوع در تمام دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
صدیقی با بیان اینکه صنایع نوین در حوزه بیمارستانسازی از طریق برگزاری چنین نمایشگاههایی به نمایش گذاشته میشود، گفت: این قبیل نمایشگاهها نیاز به حمایت دولتی داشته البته منظور بودجه نیست بلکه حضور گرم مسئولان در نمایشگاه است.
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