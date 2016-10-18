به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صدیقی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بیمارستان‌سازی و تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگانی از کشورهای ایتالیا، انگلستان، آلمان، ترکیه، کره جنوبی، عمان، امارات متحده عربی و فرانسه در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: آخرین دستاوردهای صنعت ساخت بیمارستان و تجهیزات بیمارستانی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

مسئول برگزاری دومین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی با بیان اینکه ۹۰ شرکت داخلی و ۱۴ شرکت خارجی و نمایندگی در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: مدیران بیمارستان‌ها، پزشکان، متخصصان و مدیران فنی دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله کسانی هستند که بازدید از این نمایشگاه برایشان بسیار مؤثر است.

وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی باید مورد حمایت وزارت بهداشت قرار گیرند چرا که سلامت اساسی‌ترین نیاز بشر در سبد مصرفی مردم بوده و این موضوع در تمام دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

صدیقی با بیان اینکه صنایع نوین در حوزه بیمارستان‌سازی از طریق برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی به نمایش گذاشته می‌شود، گفت: این قبیل نمایشگاه‌ها نیاز به حمایت دولتی داشته البته منظور بودجه نیست بلکه حضور گرم مسئولان در نمایشگاه است.