۱۵ هزار کارگر امسال در اصفهان بیکار شدند

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالوهاب سهل آبادی ظهر سه شنبه، در نشست با وزیر اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی اظهار داشت: از سال گذشته تا کنون ۲.۱ نرخ بیکاری در اصفهان افزایش یافت و این در حالی است که اصفهان هشت هزار واحد صنعتی دارد.
وی بیان داشت: رشد پرداخت بیمه بیکاری در اصفهان به ۲۷ درصد رسیده و از ابتدای فروردین امسال ۱۵ هزار کارگر بیکار شدهاند. همچنین بالای ۱۰۳ کارخانه تولیدی ما حقوق معوق دارند و برخی از این کارخانهها حدود ۹ ماه حقوق پرداخت نکردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه شیوع بیماری اعتیاد در میان کارگران ما سرعت بسیار عجیبی پیدا کرده، تاکید کرد: متاسفانه در این شرایط بسیاری از افراد که میتوانند نسبت به ۱۵ هزار کارگر کاری کنند، طلبهایی از دولت دارند که توان وصول آنها از دولت نیست.
وی بیان داشت: به عنوان مثال، شرکت ریف بیش از ۷۰ میلیارد تومان طلب از دولت دارد که این شرکت ۱۶ میلیارد به بانک شهر بدهی داشته اما از طرفی دیگر ۱۸ میلیارد از شهرداری طلبکار است پس از ماهها این بدهی به ۲۵ میلیارد تومان بدل شده تا ۹ میلیارد نیز از جیب خود به شهرداری دهد.
سهل آبادی گفت: این شرکت هنوز ۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد که به وجود آمدن این بدهیها به دلیل عدم وصول طلبهای دولت است.
وی بیان کرد: اصفهان در شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در کشور رتبه نخست را دارد و در استان، ستاد تسهیل همه روزه جلسه دارد.
سهل آبادی در پاسخ به اینکه برخی اعلام میکنند واحدهای تولیدی را نمیتوان کمک کرد، گفت: این افراد اگر قادر به کمک نیستید پس تکلیف را مشخص کنید. قرار بر این بود تا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از هدفمند کردن یارانهها به صنعت تعلق گیرد اما سوال اینجاست که کدام تعلق گرفته است.
وی گفت: به جرأت باید بگویم که بسیاری از تولید کنندههای اصفهان در زندان و راهروهای دادگستری هستند و بارها گفتهایم ال سی داخلی را فعال کنید، طلبهای ما پرداخت نمیشود اما بدهیهای ما به سرعت ما را به دادگاه میکشاند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: باید با بهره بالای ۲۰ درصدی بانکها کار کرد، اما وای از واحدی که کارش به بانک بخورد، شرایط بانکها بسیار سخت است و آنها در مسیر مشارکت هیچ ریسکی را نمیپذیرند، خواهشمندیم تصمیم گیری نهایی شود.
هم اکنون در رکود کامل اقتصادی در اصفهان به سر میبریم
وی با اشاره به عملکرد کارخانهها در سال ۹۴ گفت: ۷۰ درصد کارخانهها در سال ۹۴ فعال بودند که از این میزان ۳۳ درصد کمتر از ۲۵ درصد، ۳۰ درصد بین ۲۵ تا ۵۰ درصد، ۲۸ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد و حدود هشت درصد بیش از ۷۵ درصد کار کردهاند، اما این سوال را باید پرسید که آیا با این وضعت میتوان مالیات داد.
سهل آبادی با بیان اینکه خواهشمندیم در بحث دارایی برادرانهتر رفتار کنید، افزود: شهری که بیشترین شهید و جانباز را دارد حقش این نیست، ما دیگر طاقت اصفهان ستیزی را نداریم، در وصول بودجه، استان یکی مانده به آخر هستیم اما در مالیات در جای دوم کشور قرار داریم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در زمان رکود کامل هستیم و کالای خود را با مدت یکسال و بالاتر میفروشیم، هر سه ماه یکبار تسویه حساب ارزش افزوده و جریمه داریم در حالی که هنوز پولی دریافت نکردهایم، اکنون باید گفت کسی که خیر بوده و خود زندانی آزاد میکرده اکنون به همین دلایل در زندان بهسر میبرد.
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