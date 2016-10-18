رهاسازی آب از «چاه نیمه چهارم» تا ۲۰ روز دیگر برای کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار پیش از ظهر امروز مدیرکل شیلات سیستان با امام جمعه شهرعلی، حجت الاسلام مجتبی اشرفیان به اهمیت احیا و رونق صیادی و کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های اشتغالزایی منطقه اشاره کرد.

وی افزود: هدف از ایجاد چاه نیمه چهارم به منظور ذخیره آب برای کشاورزی بود نه برای شرب و باید آب برای کشاورزی منطقه رها سازی شود.

وی گفت: با جاری شدن آب و رهاسازی بچه ماهی می توان باعث توسعه صیادی به عنوان شغلی وسیع و نقد برای مردم منطقه شد.

در ادامه‌ این دیدار محبعلی سیستانی به ارائه گزارش درخصوص اقدامات اداره کل شیلات سیستان پرداخت و افزود: تاحدود۲۰ روز دیگرخروجی چاه نیمه چهارم تکمیل می شود و آب به منظورکشاورزی رهاسازی می شود و پس از آن آمادگی لازم جهت رهاسازی بچه ماهی درمنطقه سیستان وجود دارد.

وی از ایجاد طرح اسکله چند منظوره درحاشیه غربی چاه نیمه چهارم خبرداد و افزود: این اسکله هم جنبه تفریحی وگردشگری دارد و هم برای صیادی و پرورش ماهی در قفس بسیارکارآمد خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات اداره کل شیلات سیستان در خصوص بسته بندی و برند سازی ماهی سیستان جهت فروش در بازارهای کشور گفت: با توجه به هماهنگی های انجام شده با برخی شرکت ها جهت بسته بندی مناسب، قطعا ماهی سیستان می تواند سهم خوبی از بازار کشور را به خود اختصاص دهد.

مدیر کل شیلات سیستان تصریح کرد: تکثیر و پرورش ماهی، حمایت از صیادان، فروش بچه ماهی به استانهای دیگر و هماهنگی با شرکت های خرید ماهی از دیگر اقدامات اداره کل شیلات سیستان است.