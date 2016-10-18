ارسال ۱۵۰ اثر برگزیده به دبیرخانه پرسش مهر ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاءالدین ملک حسینی ظهرسه شنبه درجلسه شورای آموزش وپروش افزود: پرسش مهر ریاست جمهوری در قالب ۱۲عنوان برگزار می شود.

ملک حسینی با اشاره به اهمییت پرسش مهر وگسترش خشونت درجوامع ابراز داشت: سوق دادن دانش آموزان به سمت کارهای تحقیقی، فعالیت دانش آموزان، اولیا، فرهنگیان و دانشجویان در زمینه عوامل کاهش خشونت از مزایای پرسش مهراست.

وی گفت: کسب ۸رتبه برترکشوری در دوره شانزدهم پرسش مهر نشان از توانایی وعلاقه مندی مخاطبین پرسش مهر دراستان است.

ملک حسینی افزود: شرکت کنندگان استانی در دوره پانزدهم پرسش مهر ریاست جمهوری موفق به کسب چهار رتبه کشوری شدند.

وی بیان داشت: پاسخگویی به پرسش مهر ریاست جمهوری درمدارس از ابتدای مهرماه آغازمی شود وتاپایان آذرماه ادامه دارد.