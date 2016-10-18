  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

در کهگیلویه و بویراحمد؛

ارسال ۱۵۰ اثر برگزیده به دبیرخانه پرسش مهر ریاست جمهوری

ارسال ۱۵۰ اثر برگزیده به دبیرخانه پرسش مهر ریاست جمهوری

یاسوج- معاون پرورشی و آموزشی اداره کل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد ۱۵۰اثربرگزیده پرسش مهر به دبیرخانه پرسش مهر ریاست جمهوری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهاءالدین ملک حسینی ظهرسه شنبه درجلسه شورای آموزش وپروش افزود: پرسش مهر ریاست جمهوری در قالب ۱۲عنوان برگزار می شود.

ملک حسینی با اشاره به اهمییت پرسش مهر وگسترش خشونت درجوامع ابراز داشت: سوق دادن دانش آموزان به سمت کارهای تحقیقی، فعالیت دانش آموزان، اولیا، فرهنگیان و دانشجویان در زمینه عوامل کاهش خشونت از مزایای پرسش مهراست.

وی گفت: کسب ۸رتبه برترکشوری در دوره شانزدهم پرسش مهر نشان از توانایی وعلاقه مندی مخاطبین پرسش مهر دراستان است.

ملک حسینی افزود: شرکت کنندگان استانی در دوره پانزدهم پرسش مهر ریاست جمهوری موفق به کسب چهار رتبه کشوری شدند.

وی بیان داشت: پاسخگویی به پرسش مهر ریاست جمهوری درمدارس از ابتدای مهرماه آغازمی شود وتاپایان آذرماه ادامه دارد.

کد مطلب 3799365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه