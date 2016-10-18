امکانات ورزشی در حاشیه شهرها فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما امروز سه شنبه در دیدار با جمعی از قهرمانان و مدال‌آوران و جامعه ورزش استان نفوذ در میان جوانان و ترویج تفکرات انحرافی را حیله و توطئه دشمنان نظام دانست و اظهار داشت: دشمن در پی تسخیر افکار جوانان ما است و باید برنامه‌ریزی لازم و اصولی برای مراقبت از جوانان انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به محبوبیت ورزش در میان جوانان خواستار سرمایه‌گذاری در امر ورزش شد و گفت: روی آوری به ورزش، جوانان را از خطر آسیب‌های مختلف حفظ می‌کند.

آیت‌الله علما بر گرایش همه جوانان به برنامه‌های ورزشی تاکید کرد و گفت: باید امکانات ورزشی در حاشیه شهرها نیز فراهم شود و در دسترس افراد قرار گیرد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا همه جوانان از امکانات ورزشی استفاده کنند.

امام جمعه کرمانشاه همچنین به ظرفیت فراوان مساجد و حسینیه‌ها برای توسعه ورزش اشاره کرد و گفت: می‌توان با برنامه‌ریزی و تدبیر، ظرفیت مساجد و حسینیه‌ها و سایر اماکن عمومی را برای توسعه ورزش به کار گرفت.

آیت‌الله علما با اشاره به لزوم تدبیر و مدیریت صحیح در امر توسعه ورزش گفت: باید برای توسعه ورزش همه امکانات استان کرمانشاه مورد توجه قرار گیرد.