به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست بوشهر، مهرداد ستود در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان بوشهر ضمن تشکر از حضور فعال اعضای کارگروه و احساس مسئولیت مسئولین، ابراز رضایت و خوشحالی کرد که مقوله محیط زیست در تمام موضوعات رسوخ کرده و در اولویت اجرا قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ترکیبات پسماندهای پزشکی و محیط زیست و ترکیبات و نوع پسماندهای صنعتی را برای مدیریت بهتر مشخص و به کارگروه اعلام کند.

قائم مقام معاون عمرانی استانداری بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی را ملزم کرد تا استفاده از دستگاه خرد کن را در کنار دستگاه امحای پسماند در اولویت کاری خود قرار دهند و خواستار اجرای سایت مرکزی امحای پسماندهای پزشکی در شهرستان‌ها شدند.

وی بیان داشت: دفتر شهری استانداری با پیگیری جدی تا یک هفته آینده بحث احداث مجتمع‌های پسماند بخش‌های جنوبی و میانی استان را به نتیجه برساند.

ستوده تاکید کرد: هیچ سایت مدیریت پسماندی بدون ارزیابی زیست محیطی حق فعالیت ندارد؛ محیط زیست بررسی طرح‌های ارزیابی را تسریع کند.