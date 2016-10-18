  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

قائم مقام معاون عمرانی استانداری بوشهر تاکید کرد

ایجاد سایت مرکزی امحای پسماندهای پزشکی در شهرستان‌های استان بوشهر

ایجاد سایت مرکزی امحای پسماندهای پزشکی در شهرستان‌های استان بوشهر

بوشهر -  مدیرکل دفتر شهری و روستایی و قائم مقام معاون عمرانی استانداری بوشهر بر ایجاد سایت مرکزی امحای پسماندهای پزشکی در شهرستان‌های استان بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست بوشهر، مهرداد ستود در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان بوشهر ضمن تشکر از حضور فعال اعضای کارگروه و احساس مسئولیت مسئولین، ابراز رضایت و خوشحالی کرد که مقوله محیط زیست در تمام موضوعات رسوخ کرده و در اولویت اجرا قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ترکیبات پسماندهای پزشکی و محیط زیست و ترکیبات و نوع پسماندهای صنعتی را برای مدیریت بهتر مشخص و به کارگروه اعلام کند.

قائم مقام معاون عمرانی استانداری بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی را ملزم کرد تا استفاده از دستگاه خرد کن را در کنار دستگاه امحای پسماند در اولویت کاری خود قرار دهند و خواستار اجرای سایت مرکزی امحای پسماندهای پزشکی در شهرستان‌ها شدند.

وی بیان داشت: دفتر شهری استانداری با پیگیری جدی تا یک هفته آینده بحث احداث مجتمع‌های پسماند بخش‌های جنوبی و میانی استان را به نتیجه برساند.

ستوده تاکید کرد: هیچ سایت مدیریت پسماندی بدون ارزیابی زیست محیطی حق فعالیت ندارد؛ محیط زیست بررسی طرح‌های ارزیابی را تسریع کند.  

کد مطلب 3799386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها