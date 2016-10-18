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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۵

دادگستری آبادان  در اطلاعیه ای اعلام کرد: 

دستگیری عوامل درگیری با مامور راهنمایی و رانندگی در آبادان 

دستگیری عوامل درگیری با مامور راهنمایی و رانندگی در آبادان 

آبادان – دادگستری آبادان در اطلاعیه ای خبر از دستگیری عوامل درگیری با مامور راهنمایی و رانندگی در این شهر خبر داد.  

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه که از سوی روابط عمومی دادگستری آبادان منتشر شده آمده است: به دنبال انتشار فیلم کوتاه درگیری فردی با مامور راهنمایی و رانندگی در آبادان در روز دوشنبه بیست و ششم مهرماه (دیروز)، دادگستری آبادان به طور سریع اقدامات لازم را انجام داد.  

در این اطلاعیه آمده است: در زمان حاضر تمامی عوامل شرکت کننده این اقدام دستگیر شده و در مراحل بازجویی و رسیدگی قضائی قرار دارند.  

مسئولان دادگستری آبادان خطاب به شهروندان فهیم و شهید پرور، این شهر را جزو امن ترین شهرها در کشور خواندند و بر برخورد قاطع و قانونی با ارتکاب کنندگان جرائم تاکید کردند.  

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ویدئویی دست به دست در فضای مجازی انتشار یافت که در آن فردی در حوالی فلکه فرودگاه آبادان با سنگ به خودرو پلیس راهور حمله می کند، ضمن آنکه به یکی از ماموران راهور که قصد سوار شدن به خودرو پلیس راهور را دارد، حمله می کند.  

کد مطلب 3799417

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    نظرات

    • ایرانی ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
      0 0
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      یعنی چون پلیس است باید هر ظلم و زور و اجحافی که دلش خواست سر مردم بیاره بابا کی گفته هر کی لباس پلیس را پوشید معصوم میشه و هیچ خطا و خلافی انجام نمیده پلیس هست که از ...
    • اصغر ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
      0 0
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      با تشكر از قوه محترم قضاييه ، بايسته است با برخورد قاطع با اينگونه افراد ، امنيت را به مردم هديه دهيم . و جرات ارتكاب جرم را از مجرمين بگيريم
    • هادی قزلسفلو ۲۳:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
      0 0
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      دست. قوه قضایه دردنکند بایداینجور افراد را درانظار عموم اعدام کنند نامردیه مامور زحمت کش رواینجوری کتک بزنند.
    • اکبرطاهری ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
      0 0
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      مامور دولت در هر لباسی باید مورد احترام مردم باشد واگر دربین آنها مامور نخاله وجود داشت باید از راه قانونی برخورد شود و از اقدام فردی خودداری گردد
    • حسن ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
      0 0
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      باید برخورد جدی شود من کلیپ رادیدم واقعا نارحت کننده بود

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