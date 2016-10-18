دستگیری عوامل درگیری با مامور راهنمایی و رانندگی در آبادان 

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه که از سوی روابط عمومی دادگستری آبادان منتشر شده آمده است: به دنبال انتشار فیلم کوتاه درگیری فردی با مامور راهنمایی و رانندگی در آبادان در روز دوشنبه بیست و ششم مهرماه (دیروز)، دادگستری آبادان به طور سریع اقدامات لازم را انجام داد.

در این اطلاعیه آمده است: در زمان حاضر تمامی عوامل شرکت کننده این اقدام دستگیر شده و در مراحل بازجویی و رسیدگی قضائی قرار دارند.

مسئولان دادگستری آبادان خطاب به شهروندان فهیم و شهید پرور، این شهر را جزو امن ترین شهرها در کشور خواندند و بر برخورد قاطع و قانونی با ارتکاب کنندگان جرائم تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ویدئویی دست به دست در فضای مجازی انتشار یافت که در آن فردی در حوالی فلکه فرودگاه آبادان با سنگ به خودرو پلیس راهور حمله می کند، ضمن آنکه به یکی از ماموران راهور که قصد سوار شدن به خودرو پلیس راهور را دارد، حمله می کند.