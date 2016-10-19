مجید نامجو مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط حال حاضر استقلال گفت: این تیم بازیکنان با پتانسیل بالا را دارد و دو، سه هفته است که توانسته نتایج خوبی کسب کند. استقلال مقابل سیاه جامگان در نیمه دوم تحت فشار بود اما توانست با واکنش های خوب رحمتی سه امتیاز شیرین را کسب کند.

هافبک پیشین تیم ملی تاکید کرد: استقلال فعلا نتایج خوبی کسب کرده اما هنوز به بازیهای سنگین نرسیده است. اما معتقدم این تیم می تواند بهتر شود و خود را به بالای جدول برساند.

نامجو مطلق در پاسخ به این پرسش که استقلال نسبت به فصل گذشته عملکرد بهتری داشته است یا خیر، ادامه داد: آبی پوشان هنوز نتوانسته اند به عملکرد سال گذشته برسند. آنها در فصل پیش و در این هفته شرایط بهتری نسبت به این فصل داشتند و من اعتقاد دارم استقلال این پتانسیل را دارد که بتواند در هفته های آتی با پیروزی هایی که بدست می آورد خود را به صدر جدول برساند.

وی در خصوص لیگ امسال نیز گفت: لیگ شانزدهم خوب شروع شد اما متاسفانه تعطیلی ها مکرر به خاطر تیم ملی گریبان گیر لیگ شده و وقفه های طولانی را به وجود آورده و تیم ها تا می آیند در کوران مسابقات قرار بگیرند لیگ تعطیل می شود و این لطمه بزرگی به تیم ها می زند و مجددا تیم ها باید دوران آماده سازی را داشته باشند تا بتوانند برای شروع دوباره لیگ از هر لحاظ آمادگی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای بازی با سوریه دو هفته لیگ تعطیل می شود اما برخی تیم ها که در جام حذفی حضور دارند یک بازی از مرحله یک هشتم دارند که این می تواند به آمادگی آنها کمک کند اما دیگر تیم هایی که در جام حذفی حضور ندارند از این تعطیلی ضربه می خورند.

نامجو مطلب با انتقاد از سرمربی تیم ملی گفت: متاسفانه کی روش به لیگ و بازیکنانی که در لیگ ما بازی می کنند اعتماد و اعتقاد ندارند و درست برخلاف کشورهای صاحب فوتبال برای دیدارهای تیم ملی شان تنها ۳، ۴ روز بازیکنان را در اختیار دارند ما باید چیزی نزدیک به دو یا سه هفته بازیکنان را در اختیار تیم ملی بگذارم و به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر اولویت اول ما رسیدن تیم ملی به جام جهانی است و کاری به اینکه لیگ ضربه بخورد، نداریم.

هافبک پیشین تیم ملی تصریح کرد: البته همه بدنبال این هستند که تیم ملی برای رسیدن به جام جهانی موفق باشد و باشگاهها این ضرر را تحمل می کنند تا بتوانیم حضوری خوب در جام جهانی داشته باشیم.

وی در خصوص نتایج پرسپولیس گفت: قرمزپوشان پایتخت، فوتبال خوب و با کیفیتی را انجام می دهند و تنها نقطه ضعف پرسپولیس نیمکت این تیم است که بازیکنان بزرگی بر روی آن نمی نشینند و دیدم که در جام حذفی، این تیم بدون ملی پوشانش نتوانست موفق باشد و ذخیره هایش جوابگوی پرسپولیس نبودند.

نامجومطلق در پاسخ به این پرسش که چه تیمی می تواند در پایان فصل شانس بالایی برای قهرمانی داشته باشد، افزود: با توجه به اینکه تازه لیگ شروع شده است نمی توانیم نظر قطعی بدهیم اما فکر می کنم پرسپولیس، تراکتورسازی و استقلال تیم هایی باشند که از شانس بالایی برای قهرمانی برخوردارند.

هافبک پیشین تیم ملی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی می تواند به جام جهانی صعود کند، گفت: مطمئن هستم تیم ملی مستقیم به جام جهانی صعود می کند و در طول بازیهایی که انجام داده شرایط خوبی داشته و با همین روند می تواند در جام جهانی حاضر شود.

نامجو مطلق در پایان و در خصوص وضعیت جسمانی پورحیدری گفت: با توجه به اینکه سالها کنار این مرد بزرگ بودم واقعا برایم دیدن وی در چنین شرایطی سخت است اما روز سه شنبه به همراه چند تن از پیشکسوتان به عیادت او رفتیم و امیدوارم هر چه زودتر بیماری اش بهبود پیدا کند و بتواند در کنار خانواده و استقلال باشد.