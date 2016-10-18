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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۹

آزادیخواه به مهر خبر داد:

جلسه غیرعلنی کمیسیون فرهنگی برای بررسی استعفای جنتی

جلسه غیرعلنی کمیسیون فرهنگی برای بررسی استعفای جنتی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از جلسه غیرعلنی این کمیسیون برای بررسی استعفای جنتی خبر داد.

احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی کمیسیون فرهنگی، استعفای جنتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون در این زمینه دخالتی نکرده و اجازه دهد دولت نظر خود را اعلام کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این استعفا هر علتی داشته باشد، نقطه ضعفی برای دولت است و در ماه‌های پایانی عمر دولت، این استعفا چه صوری و چه واقعی باشد، به نفع مردم نیست.

وی تصریح کرد: اگر استعفای جنتی واقعی باشد، متأثر از علل و عوامل پشت پرده‌ای است که دولت باید پیش از اینها فکری برای آن می‌کرد.

کد مطلب 3799435

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