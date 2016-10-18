جلسه غیرعلنی کمیسیون فرهنگی برای بررسی استعفای جنتی

احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی کمیسیون فرهنگی، استعفای جنتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون در این زمینه دخالتی نکرده و اجازه دهد دولت نظر خود را اعلام کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این استعفا هر علتی داشته باشد، نقطه ضعفی برای دولت است و در ماه‌های پایانی عمر دولت، این استعفا چه صوری و چه واقعی باشد، به نفع مردم نیست.

وی تصریح کرد: اگر استعفای جنتی واقعی باشد، متأثر از علل و عوامل پشت پرده‌ای است که دولت باید پیش از اینها فکری برای آن می‌کرد.