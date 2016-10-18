به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جاسمی امروز سه شنبه در دیدار جامعه ورزش استان کرمانشاه با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر داشتن جامعه‌ای بانشاط و سرزنده، خواستار ترویج ورزش در میان جوانان شد و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب «تحصیل، تهذیب و ورزش» را به جوانان ایرانی توصیه می‌نمایند.

جاسمی با اشاره به نقش شهرداری و شورای شهر در ترویج ورزش در جامعه گفت: این نهادها با فراهم آوردن حداقل امکانات ورزشی زمینه ترغیب و تشویق مردم بویژه جوانان را به ورزش مهیا کنند.

وی بر گسترش فرهنگ روی آوری به ورزش در تمام شهرها، بخش‌ها و روستاهای استان کرمانشاه تاکید کرد و افزود: ترویج ورزش در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد موثر است.

این عضو فراکسیون ورزش در مجلس خواستار مدیریت صحیح ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ورزشی استان کرمانشاه شد و گفت: کرمانشاه باید جایگاه عالی در ورزش کشور بدست آورد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان بر فراهم کردن امکانات ورزشی برای همه جوانان تاکید کرد.