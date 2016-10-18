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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تاکید کرد:

لزوم مدیریت صحیح پتانسیل‌های ورزشی استان کرمانشاه

لزوم مدیریت صحیح پتانسیل‌های ورزشی استان کرمانشاه

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خواستار مدیریت صحیح ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ورزشی استان کرمانشاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جاسمی امروز سه شنبه در دیدار جامعه ورزش استان کرمانشاه با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر داشتن جامعه‌ای بانشاط  و سرزنده، خواستار ترویج ورزش در میان جوانان شد و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب «تحصیل، تهذیب و ورزش» را به جوانان ایرانی توصیه می‌نمایند.

جاسمی با اشاره به نقش شهرداری و شورای شهر در ترویج  ورزش در جامعه گفت: این نهادها با فراهم آوردن حداقل امکانات ورزشی زمینه ترغیب و تشویق مردم بویژه جوانان را به ورزش مهیا کنند.

وی بر گسترش فرهنگ روی آوری به ورزش در تمام شهرها، بخش‌ها و روستاهای استان کرمانشاه تاکید کرد و افزود: ترویج ورزش در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد موثر است.

این عضو فراکسیون ورزش در مجلس خواستار مدیریت صحیح  ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ورزشی استان کرمانشاه شد و گفت: کرمانشاه باید جایگاه عالی در ورزش کشور بدست آورد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان بر فراهم کردن امکانات ورزشی برای همه جوانان تاکید کرد.

کد مطلب 3799445

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