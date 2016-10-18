توسعه صنایع در کنار کشاورزی در جنوب کرمان ضروری است

عطا ناوکی در گفتگو با مهر اظهارداشت: رودبار جنوب یکی از شهرستان ها محروم جنوب استان کرمان است که شغل اکثر مردم کشاورزی و دامداری است اما اکثر محصولات بدون بسته بندی و یا ایجاد ارزش افزوده از شهرستان صادر می شوند.

وی از عدم سرمایه گذاری در بخش صنایع شهرستان انتقاد کرد و افزود: ما شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و سایر صنایع وابسته به کشاورزی داریم و از سرمایه گذاران در این بخش استقبال می کنیم.

وی توسعه اقتصادی برمبنای پتاسیل های بومی منطقه را بسیار مهم دانست و افزود: این اقدام در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی در شهرستان در دستور کار قرار دارد.

فرماندار رودبار جنوب گفت: عدم وجود صنایع وابسته به کشاورزی موجب شده است کشاورزی نیز در رکود فرو برود.

وی ادامه داد: محصولات کشاورزی به صورت خام و قیمت اندک به سایر مناطق صادر می شود و پس از بسته بندی و یا تبدیل به محصولات دیگر چندین برابر قیمت به فروش می رسد.

وی گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام شود فرهنگ سازی در بین مردم و آموزش جوانان در راستای ایجاد صنایع وابسته و در نهایت ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی در شهرستان رودبار جنوب است.