اختصاص ۱۹۶واحد شهری به مددجویان بهزیستی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کریم رشیدی پور ظهر امروز سه شنبه در جلسه هم اندیشی تامین مسکن خانوارهای دارای دو معلول به بالای تحت پوشش بهزیستی در محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی خوزستان اظهار کرد: بهزیستی عملا متولی اصلی کار است و امور مربوط به معلولان را پیگیری می کند.

وی افزود: به طور کلی در کشور یک تعریفی را داشتیم و با برگزاری جلسات مشترک با وزارت کار و سازمان بهزیستی کشور به این جمع بندی رسیدیم که برای ۱۱ هزار و ۳۴۲ خانوار دارای دو معلول و بالاتر (حتی تا هفت معلول هم داشتیم) یک برنامه ریزی مشخصی انجام و یک کمیته مدیران ارشد و وزرا تشکیل دادیم. راهبرد کلی در قالب تفاهمنامه و آیین نامه اجرایی برای این موضوع طراحی شد.

معاون بنیاد مستضعفان کشور تصریح کرد: این موضوع با توجه به نیازسنجی و ارزیابی های سازمان بهزیستی به کل استان ها تسری پیدا کرد. آیین نامه اجرایی ارکان تفاهمنامه را تعیین کرد و در هر استان یک کمیته راهبری داریم که سیاست های کلی را اجرایی می کنند.

رشیدی پور ادامه داد: کارهای انجام شده در خوزستان قابل تقدیر است و امروز برای ارزیابی عملکرد آیین نامه اجرایی تشکیل جلسه دادیم تا مشخص شود تاکنون در این استان چه کارهایی انجام شده و مسائل و مشکلاتی اگر هست را با برنامه ریزی رفع کنیم.

وی بیان کرد: به صورت کلی باید بتوانیم نقاط هدفی که به عنوان آیین نامه در نظر گرفته را محقق کنیم. در حال حاضر برای سهمیه استانی ۱۹۶ واحد شهری و ۸۴ واحد روستایی برای خوزستان در نظر گرفته شده است.

معاون بنیاد مستضعفان کشور گفت: این تعداد واحدها پروژه های خرید و احداث بوده یعنی از تأمین زمین تا ساخت مسکن همه کارها بر عهده ما خواهد بود.

وی اضافه کرد: تعدادی پروژه های تکمیلی هم داریم که در خوزستان سهمیه شهری ۱۰۹ و روستایی نیز ۶۴ واحد بوده است.

رشیدی پور عنوان کرد: یک موضوعی که به صورت کلی مدنظر است، تأکید خاص شورای مرکزی بر کیفیت مورد قبول در واحدها بود. جامعه هدف ما برای این واحدها خاص و دارای معلولیت های مشخص است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان نیز در ادامه اظهار کرد: بحث اصلی در زمینه ساخت مسکن برای مددجویان با دو معلول به بالا و همچنین مسکن نیازمندان و محرومان استان خوزستان است و از دو شهر خوزستان بازدید و در پایان نتیجه گیری می شود.

غلامرضا صدیق راد افزود: کمک هایی از سوی دستگاه های حمایتی و آن دسته از سازمان هایی که در زمینه مسکن کمک می کنند نیز داریم.