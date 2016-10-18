به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «عباس نظری» در نشست با اصحاب رسانه استان گفت: در پی شکایت جمعی از شهروندان خرم آباد مبنی بر این که فردی با جعل عنوان نمایندگی ایران خودرو با وعده فروش خودروی قسطی ، از آنان مبلغ ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است، بلافاصله ماموران آگاهی استان بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با تحقیقات پلیسی، متهم در خرم آباد شناسایی و دستگیر شد که در بازجویی های صورت گرفته اعتراف کرد مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از شهروندان بابت فروش خودرو قسطی کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی لرستان ادامه داد: کلاهبردار حرفه ای دستگیر شده تاکنون ۵۵ نفر شاکی دارد.

وی در ادامه به نقش ارزنده رسانه در برقراری امنیت اشاره کرد و گفت: رسانه بازوی پر توان پلیس در ارتقای احساس امنیت در جامعه و اطلاع رسانی به موقع می تواند بستر شایعات در جامعه را از بین ببرد.

نظری در ادامه به انهدام باند سرقت محموله از خودروهای باری در محورهای مواصلاتی استان های همجوار به لرستان اشاره کرد و گفت: ماموران آگاهی استان با دستگیری اعضای باند ۶ نفره سارق، مقدار ۱۲ تن شکلات کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان همچنین به دستگیری ۶ نفر سارق احشام در روستاهای اطراف خرم آباد اشاره کرد و گفت: سارقان دستگیر شده در تحقیقات صورت گرفته به ۴۰ فقره سرقت در قالب دو باند سرقت احشام اعتراف کردند.