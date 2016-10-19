گوش بزرگ زمین در جستجوی حیات فرازمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پاپیولار ساینس، دانشمندان سالهای طولانی است تلاش می کنند ردی احتمالی از حیات فرازمینی در گوشه ای از عالم پیدا کنند و در این میان از ابزارهای مختلفی استفاده شده است.

چندی پیش بزرگترین تلسکوپ رادیویی دنیا در چین آغاز به کار کرد و حالا دانشمندان از آن به عنوان تازه ترین ابزار برای توسعه تلاشها در کشف احتمالی حیات فرازمینی استفاده می کنند. آنها از این تلسکوپ عظیم به عنوان گوش بزرگ زمین یاد می کنند.

سازمان ملی مشاهدات رصدی چین (NAOC) ضمن اعلام خبر استفاده از بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان در برنامه کشف حیات فرازمینی از پیوستن آن به پروژه بزرگ Breakthrough Listen Initiative خبر داده است.

این پروژه ۱۰۰ میلیون دلاری هدفی جز جستجو برای کشف ردی احتمالی از حیات فرازمینی ندارد. این پروژه مورد حمایت یوری میلنر میلیاردر روسی قرار دارد.

این تلسکوپ ۵۰۰ متری که به اختصار FAST نام دارد در جوب غربی چین واقع شده و از همان ابتدا که مهندسان پروژه ساخت آن را کلید زده بودند هدفی جز کمک به توسعه تلاشها برای کشف حیات فرازمینی نداشتند.

این تلسکوپ قدرتمند رادیویی قابلیت شناسایی ضعیف ترین سیگنالها را دارد.